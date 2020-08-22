القمة 120.. حافلة الأهلي تصل استاد القاهرة

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الي استاد القاهره لمواجهة الزمالك في قمة الجولة ٢١ من منافسات الدوري





وتعد مباراة الأهلى والزمالك واحدة من أقوى المباريات على الإطلاق فى ظل القوة الكبيرة التى يتمتع بها الفريقان وامتلاكهما مجموعة من أبرز اللاعبين أصحاب القدرات الفنية والبدنية المميزة .





ومن المنتظر أن يدخل الزمالك مباراة القمة أمام الأهلى اليوم بتشكيل مكون من محمد أبو جبل فى حراسة المرمى وأمامه الرباعي حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبدالشافي وفى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسي ويوسف أوباما خلف الثلاثي الهجومى أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ومصطفى محمد .





ومن المتوقع أن يلعب الأهلى بتشكيل مكون من محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأمامه الرباعي أحمد فتحي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول وفى الوسط أليو ديانج وعمرو السولية ومجدى قفشة خلف الثلاثي الهجومي وليد سليمان وجونيور أجايي وأليو بادجى .





ويدخل الأهلى مباراة القمة اليوم برصيد 56 نقطة محتلا بها صدارة ترتيب الدوري الممتاز ، بينما يقع الزمالك فى المركز الثالث برصيد 39 نقطة .