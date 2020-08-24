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برلمان

برلماني: إشادة المنظمة العالمية بنجاح استئناف السياحة أكبر دعاية لعودة السياح

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:18 م
النائب عمرو صدقى
النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بالبرلمان
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فريدة محمد
اعتبرت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، اشادة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشيفيلي بجدية التدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الحكومة المصرية لاستئناف الحركة السياحة إلى مصر والتزام الفنادق بتطبيق هذه الإجراءات بصورة سليمة بأنها أكبر دعاية وترويج للسياحة المصرية لجذب السياحة العالمية لمصر حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

وقال النائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أحسنت صنعا بالبدء فى استعادة السياحة العالمية الى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح.

وأشاد صدقي ، بخطط وسياسات وزارة السياحة والآثار بقيادة الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار ونجاحها وبشهادة سياح العالم الذين قاموا بزيارة شرم الشيخ والغردقة بالالتزام بالتعليمات والتدابير الاحترازية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.

ووجه النائب عمرو صدقى التحية للطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدنى ، الذى كان يتابع بنفسه فى جولات متعددة للمطارات المصرية الاستعدادات الخاصة باتخاذ كل التدابير الخاصة بمواجهة كورونا وهو ما كان أيضا محل إشادة وتقدير من سياح العالم.

وطالب النائب عمرو صدقى ، بتعميم نجاح تجربة عودة السياحة إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح خاصة الحرص الكبير من كل من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر على إنجاح التجربة على بقية المحافظات التى سوف تبدأ أوائل الشهر المقبل فى استعادة السياحة العالمية خاصة الى محافظتى الأقصر وأسوان.

تجدر الإشارة إلى أن الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية كان قد تفقد تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية المعتمدة في الفندق الذي يقيم به بالغردقة، قبل البدء بجولة بالمدينة.

يأتي ذلك في إطار الزيارة الحالية للأمين العام للمنظمة في مصر، بناء على الدعوة الرسمية التي تلقاها من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، حيث تعتبر هذه هى أول زيارة للأمين العام للمنظمة خارج أوروبا منذ أزمة فيروس كورونا المستجد؛ واستئناف السفر والطيران في إسبانيا.

وقام الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والأمين العام للمنظمة بتفقد الإجراءات الوقائية التي يتبعها الفندق منذ الدخول وإجراءات تطهير الأمتعة وقياس درجات حرارة الضيوف وتطهير اليدين، ومنطقة الاستقبال والبهو وإجراءات التسكين ومنطقة المطاعم والمطابخ والبرجولات وحمامات السباحة، والممرات الداخلية والممشى الخارجي ومنطقة الشاطئ.

كما استمعا من مدير الفندق إلى شرح مفصل عن كافة الإجراءات الوقاية المتبعة، والذي أكد على أن إجراءات التطهير والتعقيم تتم بصفة مستمرة وفقا للمعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووفقا للمواد التي أقرتها وزارة الصحة والسكان.
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