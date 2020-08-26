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أخبار العالم

السفارة الأمريكية بالقاهرة: نعترض على استضافة اثنين من قادة حماس في اسطنبول

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:43 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
نقلت السفارة الأمريكية في القاهرة، اليوم الأربعاء، اعتراض الولايات المتحدة لإستضافة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإثنين من قادة حماس الإرهابيين في اسطنبول. 

وقالت السفارة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تعترض الولايات المتحدة بشدة على استضافة الرئيس التركي إردوغان لاثنين من قادة حماس في إسطنبول يوم 22 أغسطس". 

وأضافت: "لقد تمّ تصنيف حماس كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكلا المسؤولَين الذين استضافهما الرئيس إردوغان هما من الإرهابيين العالميين المصنّفين بشكل خاص". 

وأثارت استضافة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقادة من حركة حماس في إسطنبول غضب الولايات المتحدة التي هددت بـ"عزل تركيا دوليا".

وبحسب "سي إن إن" الأمريكية، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء بيانا أعربت فيه عن اعتراضها الشديد للقاء أردوغان مع قادة حماس.

وحذرت واشنطن أنقرة من أن هذه الخطوة من شأنها أن تؤدي إلى عزل تركيا دوليا.


وقالت الخارجية الأمريكية إن "حركة حماس مصنفة كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".
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