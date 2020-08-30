حكام مباريات اليوم.. محمود عاشور حكما للقاء الزمالك وإنبي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد، عن حكام مباريات اليوم الأحد التي تقام ضمن الجولة 23 لمسابقة الدوري الممتاز.
وادي دجلة x اف سي مصر:
محمود ناجي ويعاونه ممدوح مصطفى وأحمد بكر ومعهم عمرو عبد الفتاح حكما رابعا ومحمد أبو خاطر حكم فيديو وحسني سلطان حكم فيديو مساعد.
الجونة x المقاولون العرب:
سعيد حمزة ويعاونه مصطفى عطية وأحمد الكيال ومعهم هشام أشرف حكما رابعا وعمرو الشناوي حكم فيديو وأحمد حامد فهيم حكم فيديو مساعد.
سموحة x طنطا:
محمد معروف ويعاونه أحمد عطية ومحمد عزازي ومعهم أحمد حسونة حكما رابعا وحسام عزب حكم فيديو ومحمد القلاوي حكم فيديو مساعد.
الزمالك x إنبي:
محمود عاشور ويعاونه تحسين السادات وهاني عبد الفتاح ومعهم صبري إبراهيم حكما رابعا ومحمد سلامة حكم فيديو ومبروك نبيل حكم فيديو مساعد.