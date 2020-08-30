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رياضة

حكام مباريات اليوم.. محمود عاشور حكما للقاء الزمالك وإنبي

الأحد 30/أغسطس/2020 - 01:36 ص
حكام
حكام
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يسري غازي
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد، عن حكام مباريات اليوم الأحد التي تقام ضمن الجولة 23 لمسابقة الدوري الممتاز.

وادي دجلة x اف سي مصر:
محمود ناجي ويعاونه ممدوح مصطفى وأحمد بكر ومعهم عمرو عبد الفتاح حكما رابعا ومحمد أبو خاطر حكم فيديو وحسني سلطان حكم فيديو مساعد.

الجونة x المقاولون العرب:
سعيد حمزة ويعاونه مصطفى عطية وأحمد الكيال ومعهم هشام أشرف حكما رابعا وعمرو الشناوي حكم فيديو وأحمد حامد فهيم حكم فيديو مساعد.

سموحة x طنطا:
محمد معروف ويعاونه أحمد عطية ومحمد عزازي ومعهم أحمد حسونة حكما رابعا وحسام عزب حكم فيديو ومحمد القلاوي حكم فيديو مساعد.

الزمالك x إنبي:
محمود عاشور ويعاونه تحسين السادات وهاني عبد الفتاح ومعهم صبري إبراهيم حكما رابعا ومحمد سلامة حكم فيديو ومبروك نبيل حكم فيديو مساعد.
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