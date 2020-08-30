تامر حسني يشعل زفاف ياسر الحريري في الساحل بدويتو اختراع مع محمود العسيلي.. صور

شارك عدد من نجوم الفن والمشاهير في الإحتفال بزفاف ال dj ومنظم الحفلات الشهير ياسر الحريري و خبيرة التجميل إيمان العبد وعودة الحياة الاسرية بينهما عقب انفصالهما لفترة.





اقيم الإحتفال بشاطئ "vibes" ببو ايلاند واشعل الحفل النجم تامر حسني و دعا صديقه الفنان محمود العسيلي لمفاجأة الحريري و الجميع حيث قدما سويا دويتو "اختراع" عقب اطلاقه ب ٢٤ ساعة و احدثوا ضجه في الإحتفال و الشاطيء ككل

وحضر الميجا ستار تامر حسني بكامل فرقته الموسيقية لإحياء الحفل مجاملة ل ياسر وإيمان خاصة انه كان السبب الرئيسي في زواجهم اول مره و عودتهم مرة أخرى بعد انفصال ١٢ عام وقدم لهما الأغنية التي سبق وأن قدمهما لهما خصيصا في زفافهما الاول منذ قرابة ال ١٧ عاما واشاع النجم تامرحسني حالة من البهجة و الحب و صراخ الجميع طوال تواجده بالحفل ، و قدم الفنان مصطفى حجاج و محمد نور لمشاركته الغناء





و قدم في نهاية الفرح الموهبة الشابة دانيا الحريري ابنة العروسين لتغني معه اغنية كفاياك اعذار و لو خايفه و نالت إعجاب الحضور بشكل كبير جدًا





كان من ضمن الحضور المنتج محمد علام وحرمه المطربة مروة نصر حمدى و ال dj العالمي ومنظم الحفلات الشهير تامر يحي وحمدي بدر مدير اعمال الفنان محمد حماقي وهادي عادل و الشاعر محمود خيامي والمنتج والفنان محمد محمود عبد العزيز والمنتج احمد ايوب وميمى فؤاد مدير أعمال العسيلي وچون نخنوج وميدو رضوان ومصطفى رضوان.. وغيرهم ممن شاركوا العروسين وصلات الغناء والرقص المتتالية مع نجوم الحفل.



