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رياضة

شباب الأهلي يقهر الزمالك ويتوج بلقب كأس مصر لكرة اليد

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 06:30 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبو علم
توج فريق الشباب لكرة اليد مواليد ٢٠٠٠ بالنادي الأهلي بلقب بطولة كأس مصر، بعد أن تغلب على نظيره فريق الزمالك، في المباراة النهائية التي أقيمت بين الفريقين اليوم الإثنين.

بدأت المباراة بشكل قوي من جانب لاعبي الأهلي، حيث شهد الشوط الأول تفوقا كبيرا للاعبين بفضل التمركز والانتشار المميز، إلى جانب إنهاء الهجمات بصورة سليمة، حيث تألق سيف هاني «فوكس» بشكل كبير، لينتهي الشوط بتقدم الفريق بنتيجة ١٦-١٣.

وفي الشوط الثاني استمر ضغط لاعبي الأهلي مع تعليمات صابر حسين، مدرب الفريق، بالرقابة الجيدة وسرعة تنفيذ المرتدات والتصويب بقوة ودقة.

وشهدت الدقائق الأخيرة أداء قويا وتركيزا من جانب لاعبي الفريق، إلى أن انتهت المباراة بفوز الأهلي بنتيجة ٣٠-٢٥ والحصول على لقب البطولة.
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