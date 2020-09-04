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فن

هيفاء وهبي تتغزل في معتصم النهار: قمرين دول ولا عنيك

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 06:49 م
هيفاء وهبي ومعتصم
هيفاء وهبي ومعتصم
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محمد بدران
شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها مقطع فيديو عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هيفاء وهبي في المقطع بصحبة الفنان معتصم النهار من كواليس مسلسل "أسود فاتح"  .

وعلقت "هيفاء"، على الصورة: "قمرين دول ولا عنيك..ممثل هادي ومحترم وبيليق فيه النجاح وسيم جدا!، كتير ناس حابه تشوفنا سوا بعمل، بس الله يستر من الي هيشوفوه بالمسلسل.. اسود فاتح، كريم العدل، معتصم النهار، هيفاء وهبي"

مسلسل "أسود فاتح" بطولة نخبة من الفنانين من بينهم هيفاء وهبي، أحمد فهمي، عمر السعيد، رانيا منصور، فراس سعيد، شريف سلامة، صبري فواز، تأليف أمين جمال، ومن إخراج كريم العدل. 


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