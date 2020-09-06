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فن

ديانة مختلفة.. زينة مكي وخطيبها في ظهور رومانسي

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 01:21 م
زينة مكي
زينة مكي
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شروق إبراهيم

شاركت الفنانة اللبنانية زينة مكي صورة رومانسية لها مع خطيبها الموسيقي نبيل خوري عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام. 

وعلقت زينة مكي على الصورة قائلة :" قلبي الصغير"  

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وكان خطيب زينة مكي عرض عليها الزواج بطريقة رومانسية خلال ممارستها الرياضة في الجيم، وتصدرت حينها حينها تريند جوجل وذلك بعد 
أن شاركت جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" فيديو أثناء طلب الموسيقي اللبناني نبيل خوري، الزواج منها، أثناء تواجدها في صالة الجيم.

وعلقت زينة علي الفيديو :"رغم كل شي عم يمرق فيه بلدنا ونحنا.. ورغم كل الزعل يللي بقلبي وبقلبو.. نبيل هو السبب يللي عم بيخلّيني أوقف على أجريي كل يوم".

وكانت زينة مكي اعترفت في تصريحات صحفية سابقة انها مسلمة الديانة وتنتمي الى المذهب الشيعي وستتزوج مدنيا من مسيحي. 

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