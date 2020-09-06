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3098 قطعة.. "الإسكان" تعلن تفاصيل طرح أراضي إسكان اجتماعي بـ11 مدينة جديدة |فيديو

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 05:56 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة طرحت 3098 قطعة أرض إسكان اجتماعي بنظام القرعة العلنية في 11 مدينة جديدة.


وأضاف خطاب خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن المدن التى يشملها الطرح هى العاشر من رمضان وسوهاج الجديدة ودمياط الجديدة وبرج العرب الجديدة وأسوان الجديدة وأخميم الجديدة والمنصورة الجديدة والفيوم الجديدة والسادات وأسيوط الجديدة.


وتابع المتحدث باسم وزارة الإسكان أنه سيتم طرح كراسات الشروط الأحد المقبل الموافق يوم 13 سبتمبر على أن يبدأ التقديم لتلك الأراضي يوم 15 سبتمبر ويستمر حتي يوم 15 أكتوبر.


وأوضح المهندس عمرو خطاب أنه تم إنشاء وحدة مركزية لمتابعة مخالفات البناء بالمدن الجديدة.


وأشار إلى أن المواطنين الذين يريدون التقديم لتلك الأراضي عليهم التوجه إلى أجهزة المدن المعلن عنها لشراء كراسات الشروط.
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