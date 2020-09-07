بمقدم 25 ألفا فقط.. شروط الحصول على أراضي الإسكان الاجتماعي بنظام القرعة

قال المهندس عمرو الخطاب المتحدث بإسم وزارة الإسكان، إنه قد تم طرح 3098 قطعة أرض إسكان إجتماعي بنظام القرعة العلنية ب11 مدينة منهم العاشر من رمضان وأسوان الجديدة و فيوم الجديدة و سوهاج الجديدة وقنا ودمياط الجديدة والسادات وأسيوط الجديدة، مضيفا أن القطع تتراوح مساحتها بين209 أمتار و287 متر لتناسب فئات الشعب المختلفة.





وأكد الخطاب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج رأي عام على قناة ten، أنه سيتم طرح الأراضي يوم الأحد القادم ويمكن للمواطنين شراء الكراسات من أجهزة المدن، مشيرا إلى أن التقديم يبدأ من 15 سبتمبر وينتهي 15 أكتوبر.





وأضاف المتحدث بإسم وزارة الإسكان، أن باب التقديم مفتوح من الساعة الرابعة إلي الساعة السادسة وألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يكون قد حصل علي وحدة في السابق ولا والده ولا والدته.





ونوه إلى أنه يمكن أن يتشارك أكثر من فرد في شراء الأرض والمقدم يقدر ب25 ألف والباقي بالتقسيط علي 3 سنين.