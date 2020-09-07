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محافظات

تموين بني سويف يتحفظ على 6 أطنان سكر و1000 لتر مواد بترولية

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 04:43 م
الحملات التفتيشية
الحملات التفتيشية ببني سويف
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محمد عبدالحليم
وجًه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار وتكثيف جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية،خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا.

كما وجه بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى،بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين،على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود،وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.

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جاء ذلك خلال مناقشته لجهود التموين في هذا الشأن من خلال التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين،والذي تضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ حملة رقابية وتفتيشية مكبرة ،بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية،وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق،حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين. 

وأسفرت الحملة عن ضبط مركز تعبئة"غير مرخص"يقوم بإعادة تعبئة  السكر التمويني وطرحه في الأسواق كسلعة حرة وتم التحفظ علي ٦طن سكر تموبني، بالإضافة إلى ضبط 1000 لتر مواد بترولية بداخل إحدى محطات الوقود غير المرخصة ، والتي رصدتها لجنة متابعة الخدمات بالقرى في زيارتها الميدانية الأخيرة لاحدى القرى.

وتم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و4 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات بمخابز بلدية، علاوة على تحرير 4 محاضر غلق لمستودعات بوتاجاز والتحفظ على الكميات المضبوطة وإحالة المحاضر لجهات التحقيق المعنية للسير في الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن. 
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