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فن

برسالة مؤثرة.. محمد ممدوح يدعم الشعب السوداني

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 05:18 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
حرص الفنان محمد ممدوح على مساندة الشعب السوداني الشقيق، ونشر صورة للفيضان الهائل الذي داهم مناطق واسعة بالسودان من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وكتب محمد ممدوح: "السودان بلد وشعب شقيق محتاج ويستحق دعم كل واحد فينا .. زيه زى أي دولة دعمناها قبل كده، حتى ولو بدعوة من القلب، ربنا يعينهم ويصبرهم ويخرجهم من الكارثة اللى هما فيها".

يذكر أن السودان الشقيق يشهد فيضانات نتيجة كميات الأمطار الغزيرة التي سجلت أرقاما قياسية، وخلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة، ما دفع السلطات هناك  إلى اعتبار البلاد كلها منطقة كوارث طبيعية وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، بسبب الارتفاع القياسي لمنسوب المياه.

وأكد الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب على تضامنه ومساندته للسودان الشقيق في مواجهة الفيضانات التي اجتاحت البلاد مؤخرا وتسببت في خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وقال غسان غصن الامين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، في رسالة وجهها اليوم إلى قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال السودان برئاسة المهندس يوسف عبدالكريم إن الاتحاد الدولي الذي يمثل 100 مليون عامل عربي  لديه الثقة الكاملة في السودان الشقيق شعبًا وعمالًا في العمل المشترك من أجل مواجهة كل التحديات والأوبئة المختلفة.
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