برسالة مؤثرة.. محمد ممدوح يدعم الشعب السوداني

السودان بلد وشعب شقيق محتاج ويستحق دعم كل واحد فينا، زيه زي اي دولة دعمناها قبل كدا.. حتى لو بدعوة من القلب.. ربنا يعينهم ويصبرهم يخرجهم من الكارثة اللي هما فيها. #هنا_السودان