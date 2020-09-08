لـ تقليل فترة التقاطر.. النقل تعلن دخول برج المراغة لـ إشارات السكك الحديدية والمنطقة الأتوماتيكية الخدمة.. الوزير: جزء من تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد أسيوط - نجع حمادي بطول 180 كم

النقل تعلن دخول برج المراغة لـ إشارات السكك الحديدية والمنطقة الأتوماتيكية الخدمة

كامل الوزير: ا لبرج ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد أسيوط /نجع حمادي









تسعي وزارة النقل في الوقت الحالي إلى تحديث نظم إشارات السكك الحديدية بخط أسيوط / نجع حمادي بهدف استبدال النظام الحالي (الميكانيكى/الكهربي القديم ) بآخر إلكتروني حديث مما يؤدي إلى تقليل فترة التقاطر بين القطارات.





وأعلن وزير النقل، المهندس كامل الوزير، دخول برج إشارات المراغة والمنطقة الأتوماتيكية بين برجي المراغة وجزيرة شندويل بطول ١٢ كم بمحافظة سوهاج فى الخدمة، بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد أسيوط /نجع حمادي بطول ١٨٠ كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4 SILL.





وأوضح "الوزير"، أن المشروع يتكون من (17 برجا رئيسيا و 3 أبراج ثانوية و ٦٤ مزلقانا) وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت ٤٢.٢ %حيث تقوم الشركة باعمال الانشاءات والتركيبات ل ١٧ برجاعلي التوازي بمراحل متفاوتة لافتا الى أن برج إشارات المراغة بسوهاج يتحكم في ٤٣ سيمافورا ضوئيا و٣ مزلقانات تعمل أتوماتيكيا و٢٥ موتور تحويلة.





وأشار وزير النقل إلى أن تحديث نظم اشارات السكك الحديدية بخط اسيوط / نجع حمادي يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الميكانيكى/الكهربي القديم ) بآخر إلكتروني حديث مما يؤدي الي تقليل فترة التقاطر بين القطارات وبالتالي زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.





وأضاف أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات تتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة لافتا الى أن خطة وزارة النقل تهدف إلى تنفيذ مشروعات حالية ومستقبلية لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول اجمالي يصل الى حوالي 1800 كم بتكلفة اجمالية تصل الى 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.