كلام نهائي .. شوبير يعلن سر انضمام رمضان صبحي لـ بيراميدز ..فيديو





وأضاف شوبير في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن المبلغ المدفوع لـ هدرسفيلد من بيراميدز أكبر بكثير من عرض النادي الأهلي للفريق الإنجليزي.





وأضاف شوبير أن عقد رمضان صبحي مع بيراميدز بالتأكيد هو عقد خرافي في الـ 5 مواسم مشددا ان الحديث عن أن سر رغبه رمضان صبحي في الانضمام لـ بيراميدز هو الطموح او تقارب فكر بيراميدز من الاندية الاوروبية هو أمر غير صحيح على الإطلاق.





وأكمل أن الجانب المادي فقط هو من حسم صفقة انضمام رمضان صبحي لـ بيراميدز متمنيا له التوفيق في مسيرته القادمة.

أكد الاعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق أن كل ما يتردد عن أن عرض بيراميدز لـ هدرسفيلد لضم رمضان صبحي نجم الفريق السابق كان الاقل بين العروض المصرية امر غير صحيح على الاطلاق.