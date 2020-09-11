AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شوبير يحسم الجدل بشأن مفاوضات بيراميدز للتعاقد مع فايلر .. فيديو

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 06:16 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن حقيقة مفاوضات نادي بيراميدز للتعاقد مع رينيه فايلر المدير الفني لـ الأهلي خلال الفترة الحالية.

وأكد شوبير في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 1 " أن هناك أحاديث ترددت بشدة عن سعى بيراميدز للتعاقد مع فايلر خاصة مع قرب حسم الأهلي لـ لقب الدوري المصري. 

وأضاف أنه سبق واجتمع بـ فايلر ولديه يقين انه من الصعب ان يتخذ فايلر مثل تلك الخطوة حيث انه شخص محترف وملتزم بعقده مع الأهلي 

وأضاف أن نادي بيراميدز ايضا نادي كبير ومن الصعب ان يسعى للتعاقد مع مدرب مازال عقده ساري مع فريقه مشددا ان صفقة رمضان صبحي تمت عقب انتهاء عقد اللاعب مع الأهلي.

وأكمل أن بيراميدز مطالب بضرورة ان يصدر بيان رسمي لـ نفي تلك الشائعات في اقرب وقت مشددا ان استمرار تردد تلك الشائعات غير مقبول مطلقا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شرط جزائي شهران.. شوبير: عقد فايلر مع الأهلي يسمح برحيله لأوروبا في الظروف القهرية ..فيديو

هادئ ومتزن.. شوبير يكشف عن خطة فايلر عقب رحيل رمضان صبحي لـ بيراميدز

سبب غريب منع رمضان صبحي من الاستمرار مع الأهلي وطلب الرحيل الى بيراميدز.. سيدهشك

شوبير يكشف سر استبعاد فايلر لـ صالح جمعة من قائمة الأهلي أمام الجونة.. فيديو

شوبير يعدد أسباب تراجع مستوى فايلر مع الأهلي عقب استئناف الدوري.. فيديو

شوبير يكشف كافة تفاصيل تأجيل مباريات دوري أبطال أفريقيا واجتماع الكاف.. فيديو

ترشيحاتنا

البنك المركزي يوضح أسباب إصدار عملات بلاستيكية

استدرجهم بكلب .. أب مريض يقتل أولاده و ينتحر .. صور

بملابس الجيم .. شاهد إيمي طلعت زكريا بآخر ظهور لها

مروان محسن يقود هجوم الأهلي أمام الإسماعيلي مساء اليوم في الدوري المصري

فستان جريء.. خطيبة شقيق إلهام شاهين تثير الجدل .. شاهد

مشروبات وأكلات واعشاب تزيد الخصوبة عند الرجال ..تعرف عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الموج يسحب سيارة BMW فاخرة من صاحبها | صور

كهربائية بالكامل.. أول صورة لسيارة مازيراتي Grecal الجديدة بسرعة الريح

بملابس الجيم .. شاهد إيمي طلعت زكريا بآخر ظهور لها