قائمة أسعار بيجو 2008 peugeot اليوم في مصر.. صور

تتغير قوائم أسعار السيارات في مصر من فترة إلى أخرى بسبب المتغيرات الاقتصادية التي تطرأ على سوق السيارات المصري ولذلك نطلعكم علي قوائم الأسعار من وقت لآخر للوقوف على آخر مستجدات تسعير السيارات و عروض الأسعار المطروحة من الشركات .

وفي هذا السياق نعرض عليكم في هذا الموضوع اسعار و مواصفات السيارة بيجو 2008 peugeot .

بيجو 2008 peugeot تنتمي لفئة و تأتي بمحرك أربع اسطوانات سعة 1600 سي سي يعطى قوة قدرها 120 حصان وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن متر متصل بفتيس اوتوماتيك 4 سرعات .

لفئة السيارات الكروس أوفربمحرك أربع اسطوانات سعة 1600 سي سي يعطى قوة قدرها 120 حصان وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن متر متصل بفتيس اوتوماتيك 4 سرعات





تأتي بيجو 2008 peugeot

بنظام الجر الأمامي و يمكنها التسارع من 0 حتى 100 كم/ ساعة خلال 9.9 ثانية ويبلغ متوسط استهلاكها من الوقود 7 لتر لكل 100 كم تقتطعها السيارة.







السيارة بيجو 2008 peugeot بها العديد من المواصفات القياسية ومواصفات الأمان أهمها الوسائد الهوائية ونظام فرامل ABS، وتوزيع اليكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP لتضمن بهم السيارة أعلى مستويات الثبات و بها جنوط سبور قياس 16 انش وفوانيس شبورة خلفية، وإضاءة المصابيح الأمامية والخلفية LED، ومثبت سرعة يساهم في استهلاك الوقود.



أسعار بيجو 2008 peugeot