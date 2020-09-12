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سيارات

نصائح تساعد في الحفاظ على سيارتك مدى الحياة

السبت 12/سبتمبر/2020 - 02:01 ص
نصائح تساعد في الحفاظ
نصائح تساعد في الحفاظ على سيارتك مدى الحياة
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اشرف عطية
يرغب مالك السيارة ان تمكث معه سيارته لأطول فترة ممكنه، تصل في بعض الاحيان، رغبته في الحفاظ عليها لدرجة ان تعيش معه مدي الحياة، و لكن الواقع ليس بهذا الشكل . 

وهناك بعض النصائح التي لا يعلمها اغلب السائقين تمكنهم من الحفاظ علي سياراتهم لأطول فترة ممكنه خصوصا وان كانت السيارة يتم ركنها لفترات، ونستعرض هذه النصائح في هذا الموضوع . 

1– يجب تشغيل المحرك مرة اسبوعيا و لمدة 20 دقيقة لتحافظ علي البطارية.

2– يجب ان يتم قيادة السيارة مرة علي الاقل كل اسبوع و تستخدم جميع وظائفها خصوصا الفرامل . 

3– قم بتشغيل المساحات و رشاشات المياة حتي لا تتلف من التراب .

4– يجب ان لا يقل مستوي البنزين داخل التانك حتي لا يتلف التانك و يصدأ .

5–يجب ان تغير و ضعية الاطارات و تقوم بلفها و تغيير مراكز ارتكاز السيارة حتي لا تضغط عليها و تتلف بفعل الضغط و الجاذبية . 

6–تفحص الأطارات و الجنوط لتقف علي الحالة الفنية لها و مراجعة مداس الاطار .

7– اغسل السيارة من الخارج حتي لا تتمكن منها عوامل الجو و الاتربة خصوصا الناعة .

8– تجنب مسحها من الخارج بدون استخدام مياة لأن الاتربة تقوم بخدش الطلاء .

9– لا تترك في السيارة زجاجات العطر او اي اشياء قابلة للأنفجار كالولاعات و معطرات الجو .
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