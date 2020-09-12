نصائح تساعد في الحفاظ على سيارتك مدى الحياة

يرغب مالك السيارة ان تمكث معه سيارته لأطول فترة ممكنه، تصل في بعض الاحيان، رغبته في الحفاظ عليها لدرجة ان تعيش معه مدي الحياة، و لكن الواقع ليس بهذا الشكل .





وهناك بعض النصائح التي لا يعلمها اغلب السائقين تمكنهم من الحفاظ علي سياراتهم لأطول فترة ممكنه خصوصا وان كانت السيارة يتم ركنها لفترات، ونستعرض هذه النصائح في هذا الموضوع .





1– يجب تشغيل المحرك مرة اسبوعيا و لمدة 20 دقيقة لتحافظ علي البطارية.





2– يجب ان يتم قيادة السيارة مرة علي الاقل كل اسبوع و تستخدم جميع وظائفها خصوصا الفرامل .





3– قم بتشغيل المساحات و رشاشات المياة حتي لا تتلف من التراب .





4– يجب ان لا يقل مستوي البنزين داخل التانك حتي لا يتلف التانك و يصدأ .





5–يجب ان تغير و ضعية الاطارات و تقوم بلفها و تغيير مراكز ارتكاز السيارة حتي لا تضغط عليها و تتلف بفعل الضغط و الجاذبية .





6–تفحص الأطارات و الجنوط لتقف علي الحالة الفنية لها و مراجعة مداس الاطار .





7– اغسل السيارة من الخارج حتي لا تتمكن منها عوامل الجو و الاتربة خصوصا الناعة .





8– تجنب مسحها من الخارج بدون استخدام مياة لأن الاتربة تقوم بخدش الطلاء .





9– لا تترك في السيارة زجاجات العطر او اي اشياء قابلة للأنفجار كالولاعات و معطرات الجو .