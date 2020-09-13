12 حزبا تشارك في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب 2020

شارك عدد من الأحزاب السياسية ضمن القائمة الانتخابية الموحدة لانتخابات مجلس النواب 2020 وهي "حزب مستقبل وطن، حزب الوفد، حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، حزب المصري الديمقراطي، حزب الشعب الجمهوري والإصلاح والتنمية، والتجمع، إرادة جيل، حزب الحرية المصري، العدل، المؤتمر، الإصلاح والتنمية، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب.









ويشهد مقر ائتلاف دعم مصر" الأغلبية النيابية"، ظهر الأحد، اجتماعا مهمًا بشأن ترتيبات انتخابات مجلس النواب 2021، والتي تشمل الأحزاب المنضمة للقائمة الوطنية المنتظر أن تحوي 284 نائبا، ومرجح أن يكون على رأسها حزب مستقبل وطن، مع التشاور والتنسيق بشأن المقاعد الفردية المتضمنة 284 مقعدا.







