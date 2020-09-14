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أخبار البلد

مـن تخدعون أيها الخرفان.. رواد السوشيال ميديا يكشفون فبركة الإخوان لفيديوهات مظاهرات

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 02:03 ص
رواد السوشيال ميديا
رواد السوشيال ميديا يكشفون فبركة الإخوان لفيديوهات مظاهرات
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صدى البلد
أصدر مجموعة من رواد السوشيال ميديا بيانا للرد على أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية الضالة.

وجاء في البيان : "جماعة الإخـوان الإرهابية الضالة المضلة يحاولون تضليل أعوانهم أولا والشعب ثانيا بفبركة الفيديوهات والمشاهد والصور المختلفة لتنفيذ مخططهم الهدام لتأليب الرأى العام ونشر الفوضى وهدم الدولة". 


وتابع البيان : "الجماعة الإرهابية فى حالة عدم توازن بسبب خلافات قياداتها الهـاريين خارج مصر وأصـبحت على رؤوس الأشهاد وتسعى للتغطية على تلك الخلافات وتضليل الرأى العام بأكاذيبها". 

وأوضح البيان : "الجماعة الإرهابية تنهار من الداخل وقياداتها بالخـارج يوجهون الاتهامات ويحاولون إخفاء الحقيقة عن الرأي العام بمدى الإنهيار الذى وصلت له الجماعة الإرهابية..وتشهد جماعة الأفـاقون الكـذابون حالـة تفكك وانهيار غـير مسبوقة دفعـت كوادرها للهرولة لأسلوبهم المعتاد بنشر الأكاذيب وفبركة الأخبار والأحداث والفيديوهات .. مـن تخدعون أيها الخرفان؟! ".

واستكمل البيان : "نقول للجماعة الإرهابية مهما بلغ كذبكم ونفاقكم فهيهات..فقد كشفكم الشعب والرأى العام المصري وألقى بكم فى غياهب النسيان.. ولن تقوم لكم قائمة مادام الشعب المصري الواي يتصدى لأكاذيبكم الدنيئة". 

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