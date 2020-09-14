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اقتصاد

غرفة المنيا التجارية: تطوير منظومة الضرائب يحقق العدالة وكفاءة التحصيل

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 12:15 م
الفاتورة الإلكترونية
الفاتورة الإلكترونية
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ولاء عبد الكريم
قال أيمن الأفندي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنيا،  إن تطوير وميكنة الضرائب الذي تجريه وزارة المالية الآن، سيقضى على كافة أشكال التشوه فى الاقتصاد المصرى ككل.

وأضاف في تصريحات له اليوم، أن تطوير المنظومة الضريبية سيحقق العدالة الضريبية من جهة، وكفاءة التحصيل من جهة أخرى، كما أن التطوير سيساهم بشكل فعال فى تقليل مستوى الفساد فى مجال التحصيل الضريبى، بل والجمركى أيضا.

وأشار "الأفندي" إلي أن ميكنة الضرائب سوف يساعد فى إيجاد قاعدة بيانات حقيقية للممولين، كما سيساهم بشكل فعال فى تقليل مستوى الفساد فى مجال التحصيل الضريبى، بل والجمركى أيضا.

وأشاد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بما تقوم به وزارة المالية  من جهود عظيمة للتسهيل علي الممولين ، ولفت النظر إلي أن هذا التطوير  سوف يساعد فى تقليل وقت وعدد القضايا، وهذا سيساعد فى جعل مناخ الاستثمار فى مصر أفضل كثيرا.

وأوضح أن تشجيع الحكومة للمواطن للحصول علي فاتورة شراء سيتيح للدولة مصدرين للمعلومات، مشيرا الي ان وزارة المالية تبنت مبادرة لتشجيع المستهلكين تتضمن حوافز وجوائز مادية وعينية قيمة جدًا لمن يسجل الفواتير أو يبَّلغ عن عدم إصدارها.

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