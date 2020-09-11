الضرائب: نشر 3 أدلة توعية ضريبية حول منظومة الفاتورة الإلكترونية على الموقع الإلكتروني

أعلن "رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن المصلحة قامت بإعداد ونشر ثلاثة أدلة توعية ضريبية حول منظومة الفاتورة الإلكترونية وهم الدليل التعريفي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، والجزء الأول من دليل التسجيل الخاص بالمرحلة الأولى ، دليل الأسئلة الشائعه وإجاباتها وذلك على الموقع الإلكتروني للمصلحة https://www.incometax.gov.eg/ e-Invoicing.asp ، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطارسعى مصلحة الضرائب لنشر الوعي الضريبي ومد جسور الثقة مع الممولين ، وتقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لهم ، وإتاحة كافة المعلومات التي تيسر وتسهل عملية التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية .





وأشار " رئيس مصلحة الضرائب " إلى أنه لتنفيذ إجراءات التكامل مع منظومة الفاتورة الالكترونية هناك عدة خطوات يجب على الممول إتباعها تتمثل الخطوة الأولى فى التسجيل بمنظومة الفواتير الإلكترونية طبقا للإرشادات المرسلة من مصلحة الضرائب المصرية للشركات ، لافتًا إلى أن الخطوة الثانية تتمثل فى التكامل بين نظام تخطيط موارد المؤسسات المستخدم (ERP System ) بالشركات ومنظومة الفاتورة الإلكترونية والذى يتحقق من خلال استلام الشركات ل SDK المرسل من المصلحة إليهم والذى يتضمن الشرح الفنى والتفصيلى لإجراءات التكامل مع المنظومه بالإضافه إلى التحديثات الجديده التى قد تطرأ عليها، وقيام كل شركة بالرجوع إلي الشركة المنفذة لنظام تخطيط موارد المؤسسات المستخدم (ERP System) أو فريق ال IT بالشركة لتنفيذ خطوات التكامل الموضحة بال SDK .





وأوضح " عبد القادر " أن الـ API هو سوفت وير يتم من خلاله الاتصال بنظام الضرائب لتبادل البيانات ، مضيفًا أنSDK (مجموعة تطوير البرمجيات) وهو مستند يشرح كيفية عمل التعديلات اللازمة علي برنامج ERP حتي يتمكن من التعامل مع API.

واستكمل " عبد القادر " الإجراءات اللازمة لتنفيذ التكامل مع منظومة الفاتورة الالكترونية قائلًا أن الخطوة الثالثة هى ضرورة استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني ، وتنفيذ خطوات التوقيع الإلكتروني المرسلة من قبل المصلحة .مشددًا على ضرورة حصول الممول على جهاز ال HSM وتهيئته علي نظام تخطيط موارد المؤسسات المستخدم (ERP System ) لتوقيع الفواتير الكترونيًا قبل إرسالها إلى المنظومة.





وبالنسبة لتكويد السلع والخدمات على المنظومة كخطوة رابعة لتنفيذ التكامل معها أكد " المهندس ياسر تيمور مستشار وزير المالية لتطوير الضرائب " على ضرورة قيام الممول بتجهيز بيان بالأكواد المستخدمة لدى الشركة في تكويد السلع والخدمات وذلك بالاعتماد علي نظام التكويد العالمي (GS1) ، أو نظام تكويد داخلي يتم ربطه بنظام تصنيف المجموعة السلعية العالمي (GPC) ، موضحًا أنه يتم إرسال هذه البيانات إلى مصلحة الضرائب المصرية في صورة رقمية من خلال البريد الالكتروني ، كما يجب التواصل مع المصلحة من جانب الشركات في حالة إضافة أكواد أصناف /خدمات أخري قبل استخدامها علي منظومة الفاتورة الالكترونية في مدة لا تقل عن اسبوعين قبل تاريخ إصدار أى فاتورة تتضمن هذه الاكواد المضافة.





وأشار "المهندس ياسر تيمور " إلى أنه بعد قيام الممول بكل هذه الإجراءات يتم البدء في تنفيذ اختبارات التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية ، كخطوة خامسة لتحقيق التكامل لافتًا إلى أن الإجراءات اللازمة لتنفيذ التكامل مع منظومة الفاتورة الالكترونية تم نشرها على الموقع الرسمى لمصلحة الضرائب المصرية https://www.incometax.gov.eg/





جدير بالذكر أن مصلحة الضرائب المصرية أصدرت القرار رقم ( ٣٨٦) لسنة ٢٠٢٠بإلزام الشركات الوارد أسمائها ببيان مرفق بهذا القرار والمسجلة بالمركز الضريبى لكبار الممولين ( كمرحلة أولى ) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك إعتبارًا من ١٥ نوفمبر ٢٠٢٠.