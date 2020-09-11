AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الضرائب: نشر 3 أدلة توعية ضريبية حول منظومة الفاتورة الإلكترونية على الموقع الإلكتروني

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 10:34 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد يحيى
أعلن  "رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن المصلحة قامت بإعداد ونشر ثلاثة أدلة توعية ضريبية حول منظومة الفاتورة الإلكترونية وهم الدليل التعريفي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، والجزء الأول من دليل التسجيل الخاص بالمرحلة الأولى ، دليل الأسئلة الشائعه وإجاباتها وذلك على الموقع الإلكتروني للمصلحة https://www.incometax.gov.eg/e-Invoicing.asp ، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطارسعى مصلحة الضرائب لنشر الوعي الضريبي ومد جسور الثقة مع الممولين ، وتقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لهم ، وإتاحة كافة المعلومات التي تيسر وتسهل عملية التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية .

وأشار " رئيس مصلحة الضرائب " إلى أنه لتنفيذ إجراءات التكامل مع منظومة الفاتورة الالكترونية هناك عدة خطوات  يجب على الممول إتباعها تتمثل  الخطوة الأولى فى التسجيل بمنظومة الفواتير الإلكترونية طبقا للإرشادات المرسلة من مصلحة الضرائب المصرية للشركات ، لافتًا  إلى أن الخطوة الثانية تتمثل فى التكامل بين نظام تخطيط موارد المؤسسات المستخدم (ERP System ) بالشركات ومنظومة الفاتورة الإلكترونية والذى يتحقق من خلال استلام الشركات ل   SDK  المرسل من المصلحة  إليهم والذى  يتضمن الشرح الفنى والتفصيلى لإجراءات التكامل مع المنظومه بالإضافه إلى التحديثات الجديده التى قد تطرأ عليها، وقيام كل شركة بالرجوع إلي الشركة المنفذة  لنظام تخطيط موارد المؤسسات المستخدم (ERP System) أو فريق ال IT  بالشركة لتنفيذ خطوات التكامل الموضحة بال SDK . 

وأوضح " عبد القادر " أن الـ API هو سوفت وير يتم من خلاله الاتصال بنظام الضرائب لتبادل البيانات  ، مضيفًا أنSDK (مجموعة تطوير البرمجيات) وهو مستند يشرح كيفية  عمل التعديلات اللازمة علي برنامج ERP حتي يتمكن من التعامل مع API.
 
واستكمل " عبد القادر " الإجراءات اللازمة لتنفيذ التكامل مع منظومة الفاتورة الالكترونية  قائلًا أن الخطوة الثالثة هى  ضرورة استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني ، وتنفيذ خطوات التوقيع الإلكتروني المرسلة من قبل المصلحة .مشددًا على ضرورة حصول الممول على جهاز ال HSM  وتهيئته علي نظام تخطيط موارد المؤسسات المستخدم (ERP System  ) لتوقيع الفواتير الكترونيًا قبل إرسالها إلى المنظومة.

وبالنسبة لتكويد السلع والخدمات على المنظومة كخطوة رابعة لتنفيذ التكامل معها أكد " المهندس ياسر تيمور مستشار وزير المالية لتطوير الضرائب " على ضرورة قيام الممول  بتجهيز بيان بالأكواد المستخدمة لدى الشركة في تكويد السلع والخدمات وذلك  بالاعتماد علي نظام التكويد العالمي (GS1)  ، أو نظام تكويد داخلي يتم ربطه بنظام تصنيف المجموعة السلعية العالمي (GPC)  ، موضحًا أنه يتم إرسال هذه البيانات إلى مصلحة الضرائب المصرية في صورة رقمية من خلال البريد الالكتروني ، كما يجب التواصل مع المصلحة من جانب الشركات في حالة إضافة أكواد أصناف /خدمات أخري قبل استخدامها علي منظومة الفاتورة الالكترونية في مدة لا تقل عن اسبوعين قبل تاريخ إصدار أى فاتورة تتضمن هذه الاكواد المضافة.

وأشار "المهندس ياسر تيمور " إلى أنه بعد قيام الممول بكل هذه الإجراءات يتم  البدء في تنفيذ اختبارات التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية ، كخطوة خامسة لتحقيق التكامل  لافتًا إلى أن الإجراءات اللازمة لتنفيذ التكامل مع منظومة الفاتورة الالكترونية تم نشرها على الموقع الرسمى لمصلحة الضرائب المصرية https://www.incometax.gov.eg/. 

جدير بالذكر أن مصلحة الضرائب المصرية أصدرت القرار رقم ( ٣٨٦) لسنة ٢٠٢٠بإلزام  الشركات الوارد أسمائها ببيان مرفق بهذا القرار والمسجلة بالمركز الضريبى لكبار الممولين ( كمرحلة أولى ) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك إعتبارًا  من ١٥ نوفمبر ٢٠٢٠.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الضرائب: منظومة الفاتورة الإلكترونية ستفيد الاقتصاد القومى فى التخطيط للسلع.. فيديو

مصلحة الضرائب تلزم عددا من الشركات بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية

من بينها استخدام نظام تكويد GS1.. ضوابط وشروط إصدار فواتير ضريبية إلكترونية للشركات

إجراءات الضرائب لتفعيل الفاتورة الإلكترونية في نوفمبر المقبل.. تعرف عليها

ندوة لمصلحة الضرائب عبر الفيديو كونفرانس للتعريف بمنظومة الفاتورة الإلكترونية

الضرائب: وزير المالية يوجه بالتعرف على آراء الشركات المشاركة فى مرحلة التشغيل التجريبى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

ترشيحاتنا

فيديو جراف.. أسباب ترك الرسول رفع الأذان طيلة حياته

على النيل.. دينا تبهر متابعيها بفستان أسود قصير

أثارت ذهول العالم.. اكتشاف مكونات خشبية في سيارات تسلا الفارهة.. صور

هل أصلي تحية المسجد أم أستمع لخطبة الجمعة.. أمين الفتوى يجيب

البحوث الفلكية تكشف سبب الهزات الأرضية المتكررة بمنطقة البحر الأحمر.. فيديو

بعد الإعلان عن الانتخابات الجديدة.. متى ينتهي عمل البرلمان الحالي؟

AdvertisementS

إلزام المواطن بدفع 7% من قيمة العقار كضريبة لتسجيله بالشهر العقاري.. حقيقة أم شائعة

كلام نهائي .. شوبير يعلن سر انضمام رمضان صبحي لـ بيراميدز ..فيديو

مصر للطيران تسير اليوم رحلات منتظمة إلى 21 وجهة دولية.. وأخرى استثنائية إلى السعودية

هل تقرر منع صرف المعاشات إلا من خلال كارت ميزة؟.. التضامن تجيب

القوات المسلحة الأردنية: الارتفاع الشديد في درجات الحرارة تسبب في انفجار الزرقاء

سعر الذهب اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2020

بعد المشادة الشهيرة .. سيدة القطار تتسبب في الصلح على الهواء بين وزير النقل وإعلامي

سعاد ونجاة وفاتن| 3 بطلات في حياة صالح سليم.. واحدة منهن أحبته

بإطلالة عصرية.. زوجة مصطفى فهمي تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

شلل تام في الحركة.. ضمور العضلات يقتل أنوثة 4 بنات في الشرقية وهذا هو حلمهن الوحيد

أخبار الرياضة.. تفاصيل رحلة مؤمن زكريا العلاجية نهاية اكتوبر.. إقالة جاريدو من الوداد المغربي .. شوبير يكشف سر انضمام رمضان صبحي لـ بيراميدز

الوزراء: لا صحة لوقف دعم مستفيدي تكافل وكرامة حال تحويله لصندوق لمواجهة الفقر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسود x أسود.. هيدي كرم تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

بفستان أصفر.. نسرين طافش تتألق على البحر

بالخطر.. 5 علامات في سيارتك تنبهك لـ وجود مشكلة ملحة