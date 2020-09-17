الحصان الرابح.. مستقبل وطن يراهن على شعبية أحمد سعد نويصر في دائرة الصف





وأعلنت الأمانة العامة للحزب بمحافظة الجيزة في وقت سابق عن تشكيل هيئة مكتب أمانة الشؤون البرلمانية للحزب والتي خلصت إلى اختيار الدكتور محمد علي السيد أمينا عاما، والمحاسب أحمد سعد نويصر أمينا مساعدا للشؤون البرلمانية.









وجاء الدفع بـ أحمد سعد نويصر في الانتخابات البرلمانية المقبلة ثقةً من حزب مستقبل وطن في شعبية «نويصر» والتفاف أهل الدائرة حوله منذ سنوات عدة للمطالبة بترشحه على مقعد الدائرة.









وخاض نويصر، الانتخابات الماضية بنظام الفردي المستقل، وتمكن رغم صغر سنه من الوصول إلى جولة الإعادة، ونال إشادة منافسيه في الانتخابات الذين شكروا له شرف المنافسة وشجاعة خوض السباق الانتخابي.















