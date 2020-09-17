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برلمان

الحصان الرابح.. مستقبل وطن يراهن على شعبية أحمد سعد نويصر في دائرة الصف

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 06:44 م
أحمد سعد نويصر
أحمد سعد نويصر
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أحمد سالم
دفع حزب مستقبل وطن بالمحاسب أحمد سعد حلمي محمد نويصر لخوض انتخابات مجلس النواب 2020 على مقعد دائرة الصف في الجيزة.


وأعلنت الأمانة العامة للحزب بمحافظة الجيزة في وقت سابق عن تشكيل هيئة مكتب أمانة الشؤون البرلمانية للحزب والتي خلصت إلى اختيار الدكتور محمد علي السيد أمينا عاما، والمحاسب أحمد سعد نويصر أمينا مساعدا للشؤون البرلمانية.


وجاء الدفع بـ أحمد سعد نويصر في الانتخابات البرلمانية المقبلة ثقةً من حزب مستقبل وطن في شعبية «نويصر» والتفاف أهل الدائرة حوله منذ سنوات عدة للمطالبة بترشحه على مقعد الدائرة.


وخاض نويصر، الانتخابات الماضية بنظام الفردي المستقل، وتمكن رغم صغر سنه من الوصول إلى جولة الإعادة، ونال إشادة منافسيه في الانتخابات الذين شكروا له شرف المنافسة وشجاعة خوض السباق الانتخابي.




وعلق أحمد سعد نويصر على اختياره مرشحا للحزب من خلال صفحته قائلا « تحية من أعماق قلبي إلى قيادات حزب مستقبل وطن لثقتهم الغالية في اختياري مرشحا لحزب مستقبل وطن على مقعد الفردي بدائرة مركز الصف، واختياري الأمين المساعد لأمانة الشؤون البرلمانية بالأمانة العامة بالجيزة». 
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