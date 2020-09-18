AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بيطلب مني تكشيرة الاختيار وياسمين عبد العزيز كانت عايزة تتطلق بسبب كبدة.. أبرز تصريحات أحمد العوضي مع منى الشاذلي

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:21 ص
احمد العوضي
احمد العوضي
Advertisements
هاني حسين
حل الفنان أحمد العوضي، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي في  برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي "، وذلك للحديث عن تفاصيل زواجه من الفنانة ياسمين عبد العزيز، وكواليس مشاركته في مسلسل الاختيار، وفيما يلي أبرز تصريحاته:

لم أتردد في الموافقة على تجسيد شخصية الإرهابي عشماوي.
تجسيد شخصية  الإرهابى هشام عشماوي كانت تحتاج إلى تحضير كبير.
الناس بيتصوروا معايا ويطلبوا مني تكشيرة مسلسل الاختيار.
كنت أسمع تسجيلات هشام عشماوي للتعرف على نبرة صوته وطريقة حديثه.
أحلى تكريم لي عندما قال الرئيس السيسي جملة الله المستعان.
أفتخر أنني من منطقة شعبية وتعلمت الأصول.
دبحت القطة  لـ ياسمين عبد العزيز في أول لقاء بيننا.
لم نعلن في البداية عن الارتباط لأنني لم أضمن استمرار العلاقة.
زعلنا واتخانقنا وسبنا بعض ورجعنا تاني لبعض ومحدش يعرف أي حاجة.
احنا متجوزين من قبل الإعلان عن الزواج.
 ياسمين عبد العزيز أكبر مني بـ 6 سنوات وانا بحبها .
ياسمين عبد العزيز طلبت الطلاق مني بسبب كبدة نية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لأول مرة.. أحمد العوضي يكشف تفاصيل زواجه من ياسمين عبد العزيز | فيديو

ياسمين عبد العزيز تروج لحلقة أحمد العوضي مع منى الشاذلي.. شاهد

اللي قلبه خفيف رزقه ضعيف.. أحمد العوضي: لم أتردد في الموافقة على تجسيد شخصية الإرهابي عشماوي

أحمد العوضي: الناس بيتصوروا معايا ويطلبوا مني تكشيرة مسلسل الاختيار

الله المستعان.. أحمد العوضي: أحلى تكريم لي عندما قالها الرئيس السيسي

دبحت لها القطة وضحكت.. أحمد العوضي يكشف تفاصيل أول لقاء مع ياسمين عبد العزيز

ترشيحاتنا

أزمة جديدة بين سارة الطباخ ومحمد الشرنوبي| وتحذير شديد لشركات الإنتاج

كارثة.. عادة تفعلها الأمهات تسبب العمي للأطفال

انقسام في الزمالك على المدير الفني الجديد وجنياس يحضر للقاهرة غدا

الوباء يعاود التفشي| إصابات كورونا عالميًا تتخطى الـ30 مليونا

الفرح تحول إلى مأتم.. ننشر أسماء المصابين والمتوفين الـ 8 في حادث تصادم بـ ههيا

غيرت حياته رؤية النبي في المنام| قصة أشهر مجاذيب مسجد السيدة زينب بعد وفاته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتعرفها.. شاهد| دينا الشربيني بماكياج يغير ملامحها في أحدث ظهور

محرجة بسبب اسمها.. حكاية رسالة مفاجئة بعثتها كيت ميدلتون لأصدقائها قبل انضمامها للعائلة المالكة

صدى البلد يحاور طبيب الفرخة ليسكي: كونسلتو مصري سويسري أجرى لها جراحة| تفاصيل