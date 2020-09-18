بيطلب مني تكشيرة الاختيار وياسمين عبد العزيز كانت عايزة تتطلق بسبب كبدة.. أبرز تصريحات أحمد العوضي مع منى الشاذلي

حل الفنان أحمد العوضي ، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي "، وذلك للحديث عن تفاصيل زواجه من الفنانة ياسمين عبد العزيز، وكواليس مشاركته في مسلسل الاختيار، وفيما يلي أبرز تصريحاته:





لم أتردد في الموافقة على تجسيد شخصية الإرهابي عشماوي.

تجسيد شخصية الإرهابى هشام عشماوي كانت تحتاج إلى تحضير كبير.

الناس بيتصوروا معايا ويطلبوا مني تكشيرة مسلسل الاختيار.

كنت أسمع تسجيلات هشام عشماوي للتعرف على نبرة صوته وطريقة حديثه.

أحلى تكريم لي عندما قال الرئيس السيسي جملة الله المستعان.

أفتخر أنني من منطقة شعبية وتعلمت الأصول.

دبحت القطة لـ ياسمين عبد العزيز في أول لقاء بيننا.

لم نعلن في البداية عن الارتباط لأنني لم أضمن استمرار العلاقة.

زعلنا واتخانقنا وسبنا بعض ورجعنا تاني لبعض ومحدش يعرف أي حاجة.

احنا متجوزين من قبل الإعلان عن الزواج.

ياسمين عبد العزيز أكبر مني بـ 6 سنوات وانا بحبها .

ياسمين عبد العزيز طلبت الطلاق مني بسبب كبدة نية.