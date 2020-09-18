معالج الفرخة"ليسكي"يروي تفاصيل العملية والعلاج الطبيعي..فيديو

علق محمد أحمد، الطبيب البيطري المعالج للدجاجة "ليسكي"، على إجراء العملية، قائلا: "أول مرة اعمل عملية لفرخة..بس عدى عليا أنواع كسور كتير في طيور بس لأول مرة تبقى لفرخة..دي فرخة يعني ممكن ناكلها".



وتابع خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، عرضت على السائح السويسري العديد من الاختيارات قبل إجراء العملية للدجاجة ولكنه رفض كل الاختيارات وتمسك بإجراء العملية لها، وبناء على هذا تواصلت مع بعض الأطباء بالخليج للتأكد من إجراء العملية من عدمها وبالفعل قمت بها.



وأكمل: الفرخة بالنسبة للسويسري ليس مجرد حيوان أليف ولكنها بالنسبة له فرد من أفراد أسرته، معقبا: الفرخة ستحتاج إلى علاج طبيعي.



ولفت إلى أن صاحب الدجاجة يقوم بإعطائها الأدوية والقيام بالعلاج الطبيعي بصورة منتظمة، معقبا: "الموضوع على قلبه زي العسل".



