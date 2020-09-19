أسهل 3 طرق للطبخ دون غاز وبوتجاز

لا يمر يوم واحد في حياتنا دون استخدام الغاز المنزلي، فهو أحد أهم المستلزمات الضرورية لحياتنا اليومية ولا تخلو أكثر الأماكن التي نتواجد فيها من وجود أسطوانات الغاز، لذا عند انتهائها، نحاول التصرف سريعًا واستبدالها مرة أخرى.

لكن إذا كنتِ بمفردك في المنزل، ولم يكن لديك الفرصة لاستبدالها، هناك حلول أخرى تمكنك من عمل الطعام دون الحاجة إلى الغاز لتشغيل البوتجاز، وفقا لما نشرته الشيف أميرة شنب.



الكاتل





إذا كان الطعام الذي تقومي بإعداده يعتمد على السلق، وفوجئت بانتهاء اسطوانة الغاز، فيمكنك استخدام الكاتل لغلي الماء، فذلك قد يساعدك على إنجاز طبختك اليومية دون تخريبها.





الشواية





وجود الشواية في المنزل يعوض كثيرًا غاز البوتجاز، فيمكنك إعداد طعام يعتمد على الشوي إذا فوجئتي بانتهاء أسطوانة الغاز.





الفرن وميكروويف





الميكروويف يعتمد على بخار الماء الذي يقوم بتسوية الأكلات التي لا تحتاج إلى الكثير من الوقت، لذلك إذا كان لديكِ ميكروويف، يمكنك تسوية الأرز فيه والمعجنات مثل البيتزا.

