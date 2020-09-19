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سيارات

قبل الشتاء.. حافظ علي تغيير شفرات مساحات عربيتك

السبت 19/سبتمبر/2020 - 04:12 م
مساحات السيارة
مساحات السيارة
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اماني نوار
تعتبر مساحات الزجاج الأمامي هي مهمة للسلامة خاصة في فصل الشتاء، ويجب على سائق السيارة استمرار استبدال شفرات المساحات إذا تعرضت للتلف، وتعتبر هذه الطريقة من أسهل وظائف الصيانة التي يمكنك القيام بها في سيارتك.

وينصح الخبراء في مجال السيارات تبديل شفرات المساحات كل عام، فإنه من السهل أن تعرف متى لابد من استبدالها، وستكتشف ان المساحة لا تعود قادرة على مسح المياه بكفاءة وتبدأ بإعطاء الأصوات وتترك علامات على الزجاج .

ويجب أن تقوم بإلقاء نظرة فاحصة عندما تكون السيارة متوقفة، وابدأ في خلع المطاط بعيدا عن الذراع المعدني وإذا حدث ذلك بسهولة فهي بنهاية عمرها الافتراضي.
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