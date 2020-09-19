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وزير الرياضة: نفكر في إعداد دراسة لاستضافة كأس العالم 2030.. فيديو

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:34 م
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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أسامة علي
قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن التنمية الرياضية، كانت هدفه، منذ أن كان مساعدًا للوزير، لأنها مقومه للسلوك، وتساعد فى بناء المواطن المصري.

وأوضح صبحي، خلال حواره مع برنامج "ابن مصر"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أنه تم تجهيز 4 صالات كبيرة للغاية؛ استعداد لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، حيث سيتم استضافة 32 دولة، وستكون حدثا كبيرا على أرض مصر.

وعن تجهيز مصر لاستضافة بطولة كأس العالم 2030؛ قال صبحي: "نفكر فى الأمر، وأتمنى التجهيز لهذا الأمر بالتعاون مع اتحاد الكرة، وإعداد دراسات من خلال شركة متخصصة".

وأكد  وزير الشباب والرياضة، أنه يهتم بتطوير المؤسسات الرياضية، وكذا تنمية الشباب.
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