وزير الرياضة: نفكر في إعداد دراسة لاستضافة كأس العالم 2030.. فيديو

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن التنمية الرياضية، كانت هدفه ، منذ أن كان مساعدًا للوزير، لأنها مقومه للسلوك ، وتساعد فى بناء المواطن المصري.





وأوضح صبحي ، خلال حواره مع برنامج "ابن مصر"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أنه تم تجهيز 4 صالات كبيرة للغاية؛ استعداد لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، حيث سيتم استضافة 32 دولة ، وستكون حدثا كبيرا على أرض مصر.





وعن تجهيز مصر لاستضافة بطولة كأس العالم 2030؛ قال صبحي: " نفكر فى الأمر، و أتمنى التجهيز لهذا الأمر بالتعاون مع اتحاد الكرة، وإعداد دراسات من خلال شركة متخصصة ".



