محافظ مطروح يتفقد إنشاء مدرسة ابن سينا الرسمية تمهيدا لافتتاحها.. شاهد

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الاثنين، مدرسة ابن سينا الرسمية المتميزة للغات مدينة مرسى مطروح تمهيدا لافتتاحها .





وجاء ذلك بحضور الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ووجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح والمهندس حسن سلامة مدير فرع الأبنية التعليمية بالمحافظة وعددا من القيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة.









وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن المدرسة أنشئت حديثا سعة 22 فصلا، بتكلفة 16,9 مليون جنيه ضمن جهود المحافظة للتوسع فى إنشاء المدارس التجريبى والتي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين لإلحاق أبنائهم بهذا النوع من التعليم.





وأوضح أن هذه المدارس تعمل على القضاء على الكثافة الطلابية بالفصول وظاهرة الانتظار لتلاميذ المدارس التجريبي للغات، وتتكون المدرسة من 2 مبنى بـ 22 فصلا أساسيا ومعمل لغات وحجرة كمبيوتر ومكتبة ومصلى ومطعم وجمانيزم.



