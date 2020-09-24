لطلاب ألسن عين شمس.. بدء التسجيل في برنامج التدريب الميدانى أونلاين

أعلن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، بدء التسجيل في فعاليات التدريب الميدانى للطلاب " أونلاين"، بالتعاون مع المدرسة العربية للترجمة.





ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، وإشراف الدكتور يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك في مجالات "مبادرات سوق العمل" و "برامج الترجمة"، ومتاح لكافة الدارسين بالسنوات الدراسية المختلفة وأقسام اللغات.





وأوضحت الدكتورة يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون القطاع أن التدريب الميدانى ينقسم إلى مجموعتين الأولى: مهارات سوق العمل و تتضمن دورات تدريبية عن احتياجات سوق العمل ومتطلبات الشركات والمؤسسات، وتقييم الترجمة، وكيفية التعامل مع العملاء والعمل عن بعد.





كذلك الفرق بين العمل في المؤسسات والعمل عن بعد كمترجم حر ومميزات ومخاطر كل منهما، وشرح سوق العمل لكل أنواع الترجمة.

و أشارت إلى أن المجموعة الثانية تتضمن دراسة تفصيلية ووافيه لبرامج trados , subtitle مع التطبيق العملى وتنفيذ مشروع ترجمة بإستخدام هذه البرامج.



