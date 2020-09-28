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تعليم

انطلاق الدورة الأولى من امتحان EST لطلبة الدبلومة الأمريكية.. اليوم

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:01 ص
طلاب
طلاب
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المقرر أن تنطلق الدورة الأولى من امتحان ال EST لطلبة الدبلومة الأمريكية على مدار اليوم ٢٨ سبتمبر وغدا ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٠.

ويعد امتحان EST هو امتحان إلكتروني تم إعداده من قبل الوزارة، صمم خصيصًا لطلاب الدبلومة الأمريكية كبديل لامتحان الـSAT والـACT ليتم تقييم الطلاب وتأهيلهم لدخول الجامعات في مصر.



و تشمل مجموعات تقييمات EST على EST I وEST II والتي تشبه هيكل مجموعات تقييمات الـSAT. 

ويعقد الامتحان في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية. 

وكشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بعض التفاصيل الهامة الخاصة بامتحان EST المقرر عقده لطلاب الدبلومة الأمريكية يومي ٢٨ و٢٩ سبتمبر.


وتمثلت هذه التفاصيل في النقاط التالية : 

- الجزء الأول من الاختبار Literacy test 1 مدته 27 دقيقة ويتألف من 13 سؤال وهو مقابل لجزء الـ Writing and Language 

- الجزء الثانى Literacy test 2 مدته 65 دقيقة ويتألف من 31 سؤال وهو مقابل لجزء الـ Reading . 

- جزء الرياضيات في اختبار EST I مدته 110  دقيقة ويتألف من 42 سؤال من بينها اسئلة مسموح استخدام الآلة الحاسبة لحلها وأخرى يفضل عدم استخدام الآلة لحلها.
 
- اختبار الرياضيات EST 2 هو مقابل لل Level 2  فى اختبارات SAT II.

كما تحدث وزير التربية والتعليم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن اشكال الإمتحان المتمثلة فيما يلي :  

EST I:

MC - Multiple Choice Questions
DND - Drag and Drop
DD - Drop Down
FIB - Fill in the blanks
HS - HotSpot
SET1 - English with essay: ER = Extended Response

EST II:  MCQs - multiple choice questions

 وقال وزير التربية والتعليم : بالتوفيق والنجاح لجميع الطلبة فى الدورة الأولى من الاختبارات
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