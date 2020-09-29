الأهلي يمر بموقف صعب.. ميدو: فايلر يريد أن يكون قريبا من عائلته

أكد أحمد حسام ميدو، أن السويسري رينيه فايلر ، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ، يريد أن يكون قريبا من عائلته ، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.





وقال ميدو، في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس ، الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "السبب الأساسي الذي يريد فايلر الرحيل عن الأهلي لأجله؛ رغبته في أن يكون قريبا من عائلته ، خاصة بعدما تلقى عروضا تقربه من عائلته ، وتجعله يتولى أيضا منصب المدير الفني في نادٍ آخر".



