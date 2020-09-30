الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم.. وبيان تفصيلي بدرجات الحرارة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس حار على القاهرة والوجه البحرى، وتكون شبورة مائية صباحا، فيما تكون الرياح معتدلة.





وعلى السواحل الشمالية، يسود طقس مائل للحرارة وشبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية.





كما يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.





فيما يسود طقس شديد الحرارة على شمال الصعيد وجنوب الصعيد والرياح معتدلة، تنشط على بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة.





ويتوقع أن يكون الطقس ليلا لطيفا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة الصغرى 24 والعظمى 34

شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 34

طنطا الصغرى 23 والعظمى 34

دمنهور الصغرى 24 والعظمى 32

الإسكندرية الصغرى 23 والعظمى 31

بلطيم الصغرى 24 والعظمى 33

مطروح الصغرى 21 والعظمى 29

السلوم الصغرى 24 والعظمى 30

سيوة الصغرى 23 والعظمى 36

بورسعيد الصغرى 26 والعظمى 31

دمياط الصغرى 25 والعظمى 30

الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 34

الاسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 36

السويس الصغرى 24 والعظمى 35

العريش الصغرى 24 والعظمى 33

رفح الصغرى 24 والعظمى 32

رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 36

نويبع الصغرى 28 والعظمى 36

طابا الصغرى 27 والعظمى 34

كاترين الصغرى 17 والعظمى 31

الطور الصغرى 26 والعظمى 33

شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 37

الغردقة الصغرى 28 والعظمى 38

مرسى علم الصغرى 28 والعظمى 37

الفيوم الصغرى 24 والعظمى 36

بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 36

المنيا الصغرى 25 والعظمى 37

أسيوط الصغرى 25 والعظمى 38

سوهاج الصغرى 24 والعظمى 38

قنا الصغرى 25 والعظمى 39

الأقصر الصغرى 24 والعظمى 40

أسوان الصغرى 27 والعظمى 42

أبوسمبل الصغرى 26 والعظمى 42

الوادى الجديد الصغرى 26 والعظمى 41

شلاتين الصغرى 27 والعظمى 39