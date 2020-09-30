ترامب يعد بتوفير لقاح كورونا.. وبايدن يتهمه بـ الكذب

اتهم المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، منافسه الجمهوري، دونالد ترامب، بالكذب؛ بشأن وعود لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وقال "بايدن"، إن ترامب وإدارته على علم بفيروس كورونا منذ شهر فبراير، ولم يحدث تقدم، متهمًا إياه بالفشل في الملف.





من جهته، وعد الرئيس الأمريكي ، بتوفير لقاح فيروس كورونا في وقت قريب جدًا.





واتهم "ترامب" ، الديمقراطيين ، بتسييس جائحة كورونا ، واستخدامها ضده في الانتخابات المنتظرة.





وتعد تلك المناظرة هي الأولى بين ترامب وخصمه الديمقراطي جو بايدن، من بين 3 مناظرات مُقرّرة قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الثالث من نوفمبر.



