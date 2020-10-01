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كنت هموت.. أحمد السقا: اقرأ آية الكرسي والفاتحة قبل تنفيذ أي مشهد أكشن

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:23 م
احمد السقا
احمد السقا
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هاني حسين
قال الفنان أحمد السقا، إن فيلم العنكبوت  الذي قام بتصويره  عبارة عن تقنيات جديدة في أعمال الأكشن.

وأضاف أحمد السقا في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي": "كنت هموت في مشهد الانفجار في فيلم تيمور وشفيقة ".

وتابع أحمد السقا:"  مكنتش لابس بدلة  لمواجهة الحرائق  في مشهد انفجار تيمور وشفيقة لأنه لم يكن هناك في الحسبان اندلاع الحريق قبل القفز في المياه".

وأكمل احمد السقا:"  أقرأ آية الكرسي والفاتحة قبل أي مشهد أكشن وبقول دعاء قبل تصوير اي مشهد "، مضيفا: "هناك إجراءات سلامة اثناء تصوير اي مشهد  أكشن واصعب اكشن قمت بتصويره هو مشهد الحريق في ابراهيم الابيض ".

واستقبل جمهور الإعلامية منى الشاذلي، الفنان أحمد السقا، بحفاوة كبيرة فور دخوله ستوديو "معكم"، تعبيرا منهم على حبهم وإعجابهم الكبير به ، مرددين :" بنحبك يا سقا".

كما أوضح كيفية تحوله من ممثل في كواليس مسرح العرائس إلى الوقوف أمام الكاميرا، والأسباب التي دفعت والده بعدم دعمه خلال الخطوات الأولى من رحلته الفنية، مشيرا لطبيعة علاقته بوالده وطريقة تربيته له وكيف انعكست بالتبعية لطريقة تربيته لأولاده.

وخلال اللقاء تحدث السقا حول المشاهد الأكثر خطورة التي قدمها من خلال أعماله السينمائية، واستعرض قدراته في التمثيل والغناء وتحريك العرائس داخل مجموعة من الألعاب التلفزيونية التي سوف تعرض للمرة الأولى من خلال هذا اللقاء.
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