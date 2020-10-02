AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

توافد المواطنين إلى المنصة للمشاركة في احتفالات نصر أكتوبر..صور

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 06:18 م
احتفالية دعم الدولة
احتفالية دعم الدولة
Advertisements
محمد بدران _ محمد هاني
توافد المئات من المواطنين، اليوم الجمعة، إلى المنصة بمحيط النصب التذكارية، في مدينة نصر، للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.
 

حمل الشباب والأسر المصرية علم مصر، وسط حالة من السعادة والفرحة وترديد الأغاني الوطنية، احتفالًا بالانتصارات، كما التقط المواطنون الصور التذكارية، بمحيط المنصة، مع أبنائهم الذين حرصوا على الحضور  للمشاركة في الاحتفالات


وشهدت المنصة وجود مختلف الفئات العمرية سواء شباب او مسنين او نساء لتوصيل رسالة لكل خائن يريد هدم الوطن ، بأن جميع المصريين بمختلف الفئات العمرية يدعمون الرئيس عبد الفتاح السيسي.


ومن المنتظر أن يشارك في الاحتفالية عدد من الشخصيات السياسية والحزبية والعامة.


جدير بالذكر أن عددًا من الأحزاب السياسية دعوا للمشاركة في احتفالات نصر أكتوير المجيدة، حيث دعا حزب الوفد كل أعضائه وجموع الشعب المصري كافة للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، اليوم الجمعة، الثاني من أكتوبر 2020، بالميادين الرئيسية في المحافظات، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري «المنصة» بمدينة نصر.


 وجدد الحزب العهد والثقة بدعم جهود رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في حماية الوطن ومقدراته والسير دومًا نحو التقدم والازدهار ويدعم مشروع الرئيس في بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة يسود فيها الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي، واختتم قائلًا: "تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

توافد المواطنين إلى المنصة للمشاركة في احتفالات نصر أكتوبر..صور
توافد المواطنين إلى المنصة للمشاركة في احتفالات نصر أكتوبر..صور
توافد المواطنين إلى المنصة للمشاركة في احتفالات نصر أكتوبر..صور
توافد المواطنين إلى المنصة للمشاركة في احتفالات نصر أكتوبر..صور
توافد المواطنين إلى المنصة للمشاركة في احتفالات نصر أكتوبر..صور
Advertisements

موضوعات متعلقة

حزب الوفد يدعو المصريين للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر غدًا

المصريين الأحرار يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر بالميادين

حزب الوفد يدعو المصريين للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر

مجددا دعمه للرئيس.. مستقبل وطن يدعو للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر غدا

قبل ساعات من الانطلاق.. حكيم يستعد لإحياء الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر

أحمد موسى: المصريون يتوافدن على المنصة للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر

ترشيحاتنا

عبير صبري تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

قذيفة محمد صلاح في ليدز تنافس على جائزة هدف الشهر بالدوري الإنجليزي..شاهد

بعد 155 عامًا من اغتياله.. ظهور صورة حقيقية لـ أبراهام لينكولن الرئيس الـ 16 لأمريكا

أخبار الرياضة.. نهاية أسطورة جوارديولا العرب.. عرض سعودي لشراء فرجاني ساسي.. موسيماني يغازل جماهير الأهلي

بهتافات مصر وراك يا سيسي.. توافد المواطنين للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر في سيدي جابر بالإسكندرية

أهالي الإسكندرية يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر بسيدي جابر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غرق أم بعد إنقاذ أطفالها الـ3 من مصير مأساوي .. شاهد

رسميا مرسيدس تطرح mercedes e class 2021 في مصر.. صور

مسيرة حاشدة من مسجد نوري خطاب تتجه للمنصة للمشاركة فى احتفالات نصر أكتوبر