توافد المواطنين إلى المنصة للمشاركة في احتفالات نصر أكتوبر..صور

توافد المئات من المواطنين، اليوم الجمعة، إلى المنصة بمحيط النصب التذكارية، في مدينة نصر، للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.





حمل الشباب والأسر المصرية علم مصر، وسط حالة من السعادة والفرحة وترديد الأغاني الوطنية، احتفالًا بالانتصارات، كما التقط المواطنون الصور التذكارية، بمحيط المنصة، مع أبنائهم الذين حرصوا على الحضور للمشاركة في الاحتفالات









وشهدت المنصة وجود مختلف الفئات العمرية سواء شباب او مسنين او نساء لتوصيل رسالة لكل خائن يريد هدم الوطن ، بأن جميع المصريين بمختلف الفئات العمرية يدعمون الرئيس عبد الفتاح السيسي.









ومن المنتظر أن يشارك في الاحتفالية عدد من الشخصيات السياسية والحزبية والعامة.









جدير بالذكر أن عددًا من الأحزاب السياسية دعوا للمشاركة في احتفالات نصر أكتوير المجيدة، حيث دعا حزب الوفد كل أعضائه وجموع الشعب المصري كافة للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، اليوم الجمعة، الثاني من أكتوبر 2020، بالميادين الرئيسية في المحافظات، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري «المنصة» بمدينة نصر.









وجدد الحزب العهد والثقة بدعم جهود رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في حماية الوطن ومقدراته والسير دومًا نحو التقدم والازدهار ويدعم مشروع الرئيس في بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة يسود فيها الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي، واختتم قائلًا: "تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".



