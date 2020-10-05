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توك شو

فضيحة جديدة تهز عبدالله الشريف.. تسجيل مسرب للهارب مع فتاة | ماذا قال لها

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 12:21 ص
عبدالله الشريف
عبدالله الشريف
محمد حليم قنديل
عرضت قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، تسريبات لعبدالله الشريف، وهذه التسريبات خاصة بينه وبين فتاة تدعي "ريم"، وكشفت هذه التسريبات رسائل صوتية بين عبدالله الشريف والفتاة يحادثها ويحكي لها تفاصيل خاصة به.



وأضاف عبدالله الشريف خلال هذه التسريبات، المذاعة علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، قائلا "أولا صباح الفل..وبعدين مساء الخير عشان فرق الوقت عندنا..فا صباح ومساء علي الناس الكويسة زي ما الناس بيقولوا..بصي يا ستي من ضمن الحاجات اللي مخلياني عاوزك تشوفيني أو كده..أن انتي تتعرفي علي يومي".


وتابع عبدالله الشريف: "انا لازم أديكي وقتك كاملا لاني اسمعك..واسمع كلامك وتفاصيله..عشان ارد عليكي رد يليق بيكي طبعا وميبقاش اي رد وخلاص..عشان انتي ليكي قدرك طبعا".


وأوضح عبد الله الشريف في التسريبات، أن زوجته مريضه في المستشفي، ولديه ثلاثة أطفال، بنتان وولد، وطفل أخر في المستشفي بسبب ولادته مبكرا في عمر ٦ أشهر وهو لا يعلم إذا كان سوف يعيش هذا الطفل أم سيموت.


وأشار إلى أنه لديه عمله الخاص به، موضحا أنه ينتج برامج طبية بإحدي القنوات الخاصة، بالإضافة إلى الفيديوهات التي يقوم بعملها ونشرها علي قناته الخاصة باليوتيوب.
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