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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

استياء داخل الأهلي من موقف مسئولي البنك في ملف الصفقات

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك حالة استياء ودهشة داخل النادي الأهلي من مسئولي نادي البنك الأهلي، بعد موافقتهم على عرض الزمالك لشراء أحمد ربيع. بينما رفضوا في وقت سابق فكرة التخلي عن أسامة فيصل لصالح القلعة الحمراء.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: فوجئ مسئولي الأهلي بأن أحمد ربيع سينضم لصفوف الزمالك، وهناك علامات استفهام شديدة داخل النادي الأهلي على موقف مسئولي البنك، ووجود محمد الاتربي لمساعدة القلعة البيضاء أمر عادي، ولكن هناك حالة استغراب من جانب مسئولي الاهلي.

وأضاف: مسئولي البنك الأهلي سبقوا وصرحوا بانهم لن يتخلوا أي لاعب للأهلي أو الزمالك، وفوجئوا بأن احمد ربيع والذي سبق وكان من ضمن المرشحين للأهلي، وتم التفاوض مع ناديه بشكل ودي، يتم الاعلان عن قرب انتقاله لصفوف الزمالك.

الأهلي أحمد ربيع البنك الأهلي أخبار الأهلي صفقات الأهلي

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