المقصورة الصامتة.. جاجوار تطلق نظام عزل الصوت داخل السيارة

كشفت شركة جاجوار لاند روفر عن نظام جديد لإلغاء الضوضاء داخل مقصورة سياراتها جاجوار F-Pace وXF وRange Rover Velar والذي بإمكانه أن يقلل من كمية الضوضاء غير المرغوب فيها التي تسمع في المقصورة بما يصل إلى 10 ديسيبل.









تقول شركة JLR إن التعرض لضوضاء منخفضة التردد تصل إلى 300 هرتز في السعة - على سبيل المثال، هدير الإطارات وضوضاء الرياح - يمكن أن يتسبب في إجهاد للسائق، مما قد يزيد من وقت رد الفعل بنسبة 17% تقريبًا ويجعل من الصعب على السائق التعامل مع مخاطر الطريق.









للتخلص من بعض هذه الأصوات منخفضة التردد، يستخدم نظام إلغاء الضوضاء النشط الجديد في JLR ميكروفونات مثبتة على كل عجلة لتسجيل وكتم ضوضاء الخلفية المتطفلة التي يسمعها الركاب في الوقت الفعلي.









يقوم البرنامج بحساب الموجة الصوتية للطور المعاكس بالضبط وتشغيلها من خلال مكبرات صوت السيارة لإلغاء صوت الطائرة بدون طيار، نظرًا لأن النظام تكيفي، فإنه يقوم أيضًا بتصحيح الضوضاء تلقائيًا مع تغير سطح الطريق أو سرعة الرياح أو الظروف الجوية.











تقول إن هذه التقنية مفيدة بشكل خاص في سياراتها الكهربائية، مثل Jaguar F-Pace و Range Rover Velar P400e الهجينة وJaguar I-Pace الكهربائية بالكامل.







