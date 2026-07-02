رئيس مجلس النواب اللبناني: إسرائيل تريد دفع الجيش لمواجهة مع المقاومة.. وهذا لن يحدث

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن بلاده مستعدة للتسوية مع الاحتلال إذا كانت تل أبيب مستعدة لذلك .

وقال بري في تصريحات له: لا رسالة حاليًا إلى رئيس الجمهورية.. المخارج موجودة إذا توافرت الإرادة.

وأضاف “بري”: إسرائيل تريد دفع الجيش لمواجهة مع المقاومة وهذا لن يحدث.

وتابع رئيس مجلس النواب قائلا : الانسحاب متزامن جنوب الليطاني واحتواء السلاح شماله من الدولة.

وفي سياق آخر ؛ وصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للقاء رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون في بعبدا مستهلا جولته بلقاء عدد من المسئولين.