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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس مجلس النواب اللبناني: إسرائيل تريد دفع الجيش لمواجهة مع المقاومة.. وهذا لن يحدث

نبيه بري
نبيه بري
محمود نوفل

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن بلاده مستعدة للتسوية مع الاحتلال إذا كانت تل أبيب مستعدة لذلك .

وقال بري في تصريحات له: لا رسالة حاليًا إلى رئيس الجمهورية.. المخارج موجودة إذا توافرت الإرادة.

وأضاف “بري”: إسرائيل تريد دفع الجيش لمواجهة مع المقاومة وهذا لن يحدث.

وتابع رئيس مجلس النواب قائلا : الانسحاب متزامن جنوب الليطاني واحتواء السلاح شماله من الدولة.

وفي سياق آخر ؛ وصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للقاء رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون في بعبدا مستهلا جولته بلقاء عدد من المسئولين.

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