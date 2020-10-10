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حوادث

ضبط المتهم بإصابة مزارع بطلق خرطوش بعد مشادة بينهما ببلبيس

السبت 10/أكتوبر/2020 - 02:13 م
ضبط المتهم بإصابة
ضبط المتهم بإصابة مزارع بطلق خرطوش
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محمد الطحاوي
تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية، منذ قليل، من ضبط المتهم بإصابة مزارع بطلق خرطوش بالوجه والرأس، بسبب مشادة كلامية بينهما بسبب أولوية المرور، وتم إحالة المتهم إلي نيابة بلبيس العامة، للتحقيق معه، وجار تحرير محضر بالواقعة.
وتلقي اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية يفيد ورود بلاغا من مستشفى بلبيس المركزى يفيد إصابة شخص فى العقد الخامس من العمر بطلق خرطوش بالوجه والرأس، وحالته سيئة.

وعلي الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس إلى المستشفى، وتبين من التحريات إصابة " أحمد ع" 50 سنة مزارع مقيم قرية غيتة مركز بلبيس، وتبين حدوث مشادة كلامية بين المزارع وشخص آخر بسبب أولوية المرور، فقام بالتعدى على المصاب بسلاح نارى خرطوش وتم ضبط المتهم والتحفظ عليه وعلى السلاح المستخدم، وإحالته الي النيابة العامة وجاري تحرير محضر بالواقعة.
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