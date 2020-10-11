17.442 مليون جنيه اعتمادا ماليا لإعادة بناء مستشفى فارسكور بدمياط

، إنه سيتم هدم وإعادة بناء مستشفى فارسكور المركزي وذلك بعد إدراجها في الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بدمياط، فى بيان للمديرية، أن مديرية الصحة تقدمت بعدد من المطالبات بإدراج المستشفى، وإعادة بنائها ضمن الخطة الاستثمارية وهو ما نجحت فيه بالفعل، حيث تم إعداد التقارير الفنية التي تبين حاجة مستشفى فارسكور المركزي إلي الهدم، وإعادة البناء في إدراج المشروع بالخطة الاستثمارية لوزارة الصحة للعام المالي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ .





وأشار إلى أنه تم رصد مبلغ ١٧.٤٤٢ مليون جنيه بعد موافقة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ومساعد وزيرة الصحة للشئون المالية والإدارية، وذلك كمرحلة أولى عن العام المالي الحالي وتم عمل التقارير الاستشارية الهندسية ووضع البرنامج الوظيفي للمستشفى.





يذكر أن مستشفى فارسكور يعاني على مدار السنوات الماضية من سوء المبانى به، وبحاجة إلى عدم أغلب المبانى وإعادة إحلال وتجديد البعض الآخر وكان دائما رد المسئولين بعدم وجود اعتماد مالي للمستشفي إلا أن هناك لجنة من وزارة الصحة قد زارت المستشفى وتفقدت حال المبانى به، وأقرت بأن المستشفي في حاجة إلى الهدم وإعادة البناء، وتم اعتماد مبلغ 17،442 مليون جنيه لإعادة بناء المستشفي.





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