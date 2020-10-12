أول أستاذ بكلية الطب البشرى يتسلم العمل بجامعة دمياط

صرح الدكتور سيد دعدور رئيس جامعة دمياط ، أنه في إطار العمل الشاق الذي تبذله الجامعة في سبيل تشغيل كلية الطب البشرى؛ قام الدكتور أشرف طلعت عبد الصمد المشرف على إنشاء كلية الطب البشرى (القائم بأعمال عميد الكلية) ومستشار رئيس الجامعة لمكافحة العدوى باستلام العمل بجامعة دمياط ليكون أول أستاذ ينتقل من جامعته السابقة للعمل بكلية الطب البشرى بجامعة دمياط.



وأشار رئيس جامعة دمياط ، ان وجود الدكتور عبدالصمد ضمن أسرة جامعة دمياط إضافة للجامعة حيث كان يعمل أستاذًا و رئيسًا لقسم الأمراض الباطنة بجامعة بنها حيث أخلى طرفه من العمل هناك.



وأوضح ،أنه أوصاه بالإشراف الشخصي على تجهيز معامل كلية الطب بأحدث الأجهزة، و بانتقاء أساتذة تمتلك خبرات كبيرة للانتقال من جامعاتهم للعمل بجامعة دمياط في المرحلة الأولى حتى يتم الإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس في الصحف الرسمية.