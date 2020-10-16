AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي يغلق مرانه الأخير اليوم أمام وسائل الإعلام تنفيذا لتعليمات الـ«كاف»

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 02:07 م
تدريبات الأهلي
تدريبات الأهلي
Advertisements
عبد الحكيم ابو علم
أبلغ مسئولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» النادي الأهلي بإغلاق مرانه الأخير أمام وسائل الإعلام المختلفة مساء اليوم الجمعة؛ تطبيقا للإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.

وأكد مسئولو «كاف» أن مران اليوم لن يسمح فيه لوسائل الإعلام بالتواجد فيه خلال أول ١٥ دقيقة كما هو معتاد وفقًا للوائح بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيقا لتعليمات اللجنة الطبية بالكاف.

يذكر أن الأهلي يخوض مرانه الأخير مساء اليوم علي مركب (استاد)محمد الخامس بالدار البيضاء؛ استعدادا لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها مساء غدٍ السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وستقام مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بدون حضور الجماهير وفقا لقرار الاتحاد الأفريقي، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كورونا يهدد أحلام القطبين .. الكاف يدرس تأجيل منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الكاف يهدد الوداد والرجاء بالحرمان من دوري أبطال أفريقيا

موسيماني يفرض السرية على تدريبات الأهلي قبل موقعة الوداد بدوري أبطال أفريقيا

بعثة الأهلي تخضع لمسحة طبية غدا في فندق الإقامة بالدار البيضاء

بعثة الأهلي تخضع لمسحة طبية في فندق الإقامة بالدار البيضاء

جلسات علاجية لـ كهربا في معسكر الأهلي بالمغرب

ترشيحاتنا

السيطرة على حريق بمول شهير في التجمع الخامس.. صور

المعاينة الأولية: ماس كهربائي وراء احتراق مول التجمع وتدمير واجهته و٨ محلات بالطابقين الأرضي والأول

مكياج صاخب وملابس أنيقة.. رانيا يوسف تتألق في أحدث ظهور

شاهد.. هروب المعازيم من الشرطة في حفل زفاف

منع تعيينهم.. الكويت تصدر قرارا عاجلا بشأن الوافدين

رسميا.. الكاف يختار مصر لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا

AdvertisementS

رسميا.. الكاف يختار مصر لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا

رغم الإعلان الرسمي.. حالة واحدة تمنع مصر من استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا

سيقام في مصر.. تعرف على موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا

صحيفة مغربية تحذر الوداد من ثنائي الأهلي قبل موقعة دوري أبطال إفريقيا

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16 -9- 2020 والقنوات الناقلة

نبيه وصلاح وجلال أبرز المرشحين لخلافة مرازيق فى البنك الأهلي.. ورئيس النادى: أصر على الرحيل

أخبار الرياضة.. كهربا خارج موقعة الوداد.. كاف يستقر على حكام مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.. والتعاون السعودي يطلب دعما ماليا بسبب كارتيرون

اليوم.. قرعة نهائي دوري أبطال إفريقيا.. والاختيار بين مصر والمغرب

ستاد القاهرة يقترب من استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا

فوزان و3 خسارات.. ماذا تفعل الأندية المصرية على ملعبها فى نهائي دوري أبطال إفريقيا

موسيماني يراجع خطة اللعب ومهام لاعبي الأهلي

فيل تومبسون: ليفربول فشل في ضم كريستيانو رونالدو بسبب المقابل المادي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحضير الطعام بمياه الجثث.. طقوس لا مثيل لها فى أفريقيا | شاهد

طريقة عمل جوزية الهند في المنزل.. 4 وصفات لمذاق مثل المحلات

ماذا تمتلك مصر من إمكانيات جوية لحماية أمنها القومي.. شاهد بالصور