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فن

بيلي ايليش تعلن عن موعد طرح أغنيتها الجديدة

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 01:43 م
بيلي ايليش
بيلي ايليش
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شروق ابراهيم
كشفت النجمة العالمية بيلي ايليش عن طرحها لأغنية جديدة في شهر نوفمبر وذلك خلال لايف مع جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام. 

وتصدرت المغنية الأمريكية بيلي ايليش مؤشرات البحث بـ جوجل بعد ظهورها بشعر فسفوري وذلك قبل ايام من اقامة حفلها الاول بعد ازمة فيروس كورونا.

وحقق كليب اغنية NOT MY RESPONSIBILITY   نسب مشاهدة وصلت الى 29 مليون بعدما تصدرت تريند يوتيوب. 

كانت بيلي ايليش كشفت عن تأجيل الحفلات المتبقية من جولتها العالمية الغنائية Where do we go?   في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكتبت بيلي ايليش لجمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي :" انا وفريق عملي نعمل على وضع مواعيد جديدة للحفلات واعدكم انكم ستعرفونها قريبا .. ابقو آمنين".

وكانت الجولة Where do we go?   انطلقت في التاسع من شهر مارس في ميامي وكانت ستختتم في السابع من شهر سبتمبر المقبل في اندونيسيا.

وكانت بيلي ايليش ظهرت في  27 نوفمبر 2018، بـ مقاطع فيديو عبر الإنترنت تظهر فيها تعاني من العرات المرتبطة بمتلازمة توريت، نشرت على حسابها على إنستجرام مؤكدة أنها متلازمة توريت هي جزء من حياتها 

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