بايدن: نحن على وشك خسارة 200 ألف شخص إضافي بسبب كورونا

قال المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية، جو بايدن، إن الولايات المتحدة على وشك خسارة 200 ألف شخص إضافي بسبب كورونا.





وأضاف بايدن خلال مناظرته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: ": الخطأ هو خطأ الصين منذ البداية فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا".





وتابع: "الرئيس ترامب كال المديح للرئيس الصيني في بداية أزمة كورونا ولم يقم بأي شيء يذكر".





وتنطلق المناظرة بمدينة ناشفيل بولاية تينيسي وسط توتر شديد وتبادل للاتهامات قبل 12 يوما من الانتخابات الرئاسية.





وكانت المناظرة الأولى بينهما في نهاية سبتمبر انتهت الى فوضى عارمة وتبادل اتهامات بين المرشحين. يومها وصف المرشح الديموقراطي الذي يتقدم في استطلاعات الرأي، الرئيس ترامب بأنه "كاذب" و"عنصري" و"مهرج". ورد الرئيس قائلا: إن منافسه "إنه لا يمت الى الذكاء بصلة".





ويحاول القيمون على المناظرة تجنب ما حصل في المواجهة الأولى من فوضى وتراشق عبارات غير لائقة، وذلك من خلال قطع ميكروفون المرشح الذي لا تعطى له الكلمة. كما سيتم وضع حاجز زجاجي بين المرشحين بسبب وباء فيروس كورونا.



