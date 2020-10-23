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رياضة

بتاع شو إعلامي.. الأزمات تضرب علاقة موسيماني بحكم إياب الأهلي والوداد

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 12:40 م
موسيماني
موسيماني
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يسرى غازى
يلتقى مساء اليوم الجمعة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره الوداد البيضاوي على ملعب استاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

كان المارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني تفوق على وداد الأمة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد محمد الخامس فى ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف إدارة مباراة الإياب بين الاهلي والوداد إلى  الحكم الدولى الجنوب افريقي من اصل برتغالى فيكتور جوميز. 

وتتسم علاقة مدرب الأهلي بالحكم الدولى فيكتور جوميز بالتوتر منذ كان يقود فريق صن داونز بالدورى الجنوب أفريقي حيث كانت هناك واقعة شهيرة بين الثنائى عندما أدار جوميز اخر مباراة للمدرب بيتسو التي جمعت بين صنداونز وأورلاندو وانتهت بالتعادل بين الفريقين وخرح موسيماني بعد اللقاء فى الموتمر الصحفي ووجه اتهامات اليه بأنه حكم بيحب الشو الإعلامي.

من جانبه قال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة ان إسناد الكاف إدارة مباراة الإياب بين الاهلي والوداد إلى حكم جنوب افريقي من نفس جنسية مدرب الأهلي لاقى تساؤلات عديدة فى الأوساط الرياضية.

أضاف : الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا كان يدرس عام 2014 منع تولى اى حكم يكون من نفس جنسية اى مدرب يقود أحد طرفي المباراة لمنع اى شبهة إلا أنه تراجع. 

يذكر أن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف اعلن عن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي إلى يوم ١ نوفمبر القادم بسبب إصابة ٨ لاعبين بفيروس كورونا بصفوف الفريق المغربي.

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