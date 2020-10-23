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ديني

حكم الشرع في رجل أفسد امرأة على زوجها حتى يتزوجها

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 04:51 م
حكم الشرع في رجل
حكم الشرع في رجل أفسد امرأة على زوجها حتى يتزوجها
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محمود ضاحي
ما حكم رجل أفسد امرأة على زوجها حتى يتزوجها.. سؤال ورد للشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

و قال أمين الفتوى إنه لا ينبغي على المسلم فعل ذلك الأمر، فهو حرام شرعًا، مضيفا أنه إذا أردت ان تتزوج فالحلال أمامك وعلى الإنسان أن يسلك الطريق الصحيح مع الله سبحانه وتعالى.

واستشهد عثمان في ذلك بأن سيدنا النبي- صلى الله علية وسلم- قد قال "ملعون من خبّب امرأة على زوجها".

وفي سياق آخر قال الشيخ عبدالله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الزواج له ضوابط وأركان وشدد الشرع على ضوابطه التي من أهمها الولي والإشهار والمهر لأنه ميثاق غليظ.

وأضاف خلال فيديو عبر الصفحة لرسمية للدار، أن الزواج دون وجود شهود يشهدون على العقد؛ لا يجوز، لافتًا إلى أن أركان الزواج التي لا يتم إلا بها أربعة أركان ومن العلماء من زادهم ركنًا.

وأوضح أن أركان الزواج هي: ولي المرأة والشهود والإشهار والثالث الإيجاب والقبول ورابعًا انتفاء الموانع، مشيرًا إلى أن انتفاء الموانع يعني ألا تكون المرأة في فترة عدة أو أن يكون بين الزوجين رضاعة أو أي أسباب للتحريم.

وأضاف أن العلماء الذين زادوا أركان الزواج إلى خمسة؛ عدوا المهر ركنًا خامسًا، مؤكدًا أن غياب شاهدين على الأقل على الزواج، يغيب به الإشهار الذي لابد منه؛ لأن الزواج ميثاق غليظ .

دعاء تيسير الزواج .. أدعية يستحب للشاب والفتاة ترديدها

دعاء تيسير الزواج محل اهتمام قطاع كبير من الشباب والفتيات نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسرة في ظل ارتفاع الأسعار ومغالاة الأباء والأمهات في الطلبات المادية للفتاة.

دعاء تيسير الزواج لم يرد به نص واضح وصريح في الكتاب والسنة ولكن يجوز فيه الدعاء بما يريد الإنسان كان يقول اللهم يسر زواج هذا الشخص أو هذه الفتاة وتذكر الاسم.

والصلاة على النبي قبل دعاء تيسير الزواج أو أي دعاء آخر والصلاة عليه بعده من مواطن استجابة الدعاء. فاحرص على ذلك وخاصة في السجود أثناء الصلاة.

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