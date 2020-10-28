هل العرقسوس يؤدي للوفاة؟.. اعرف أخطار المشروب الشعبي المخفية

مَرَّ شهر على وفاة رجل يبلغ من العمر 54 عامًا في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، بعد تناوله حلوى ومشروب العرقسوس؛ مما أدى لإجراء الدراسات العلمية عن تأثير العرقسوس على الصحة العامة للبشر.





ووفقا لمجلة سايس أليرت العلمية؛ يعتقد الكثير أن العرقسوس مادة علاجية طبيعية، لكن صنع الحلوى منه أو تناول المشروب بتركيز عالٍ؛ له تأثير ضار على الصحة، انطلاقا من مبدأ الإعلان الشهير للطبيب السويسري باراسيلسوس الذي يقول فيه: "كل الأشياء بها سموم، ولا شيء خالٍ من السم.





ويقول بيل سوليفان أستاذ في قسم الصيدلة وعلم السموم، أن التناول المفرط للعرقسوس؛ يعد خطرًا أساسيًا لمرضى الضغط المرتفع، ويؤدي إلى انقبض العضلات وبدوره يؤدي إلى جلطة أو الموت المباشر، محذرا الذين تزيد أعمارههم على 40 عاما على تناول العرقسوس بكثرة، لأنه يكون ذا تأثير طويل المدى.



