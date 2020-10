الجارحي يحتفل بعيد ميلاد أسطورة الكرة المصرية بيبو

View this post on Instagram

هو عاشق للأهلي قبل أن يكون رئيس النادي، هو أسطورة قبل أن يكون لاعب كرة فذ.. متفرد واستثنائي بأخلاقه وحبه للقلعة الحمراء، هو الكابتن محمود الخطيب.. عيد ميلاد سعيد يا بيبو وعقبال مليون سنة في حب الأهلي.