AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري السعودي.. أحمد حجازي يعلن جاهزيته لخوض ديربي جدة

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 11:42 ص
أحمد حجازي
أحمد حجازي
Advertisements
محمد السعيد
أعلن المدافع المصري أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة لمواجهة أهلي جدة، المقرر لها غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري السعودي.

وقال أحمد حجازي في تصريح أبرزته صحيفة " الرياضية" السعودية، أنه جاهز لخوض ديربي جدة.

وأضافت الصحيفة الرياضية، أن البرازيلي كاريلو المدير الفني لفريق اتحاد جدة، سيقرر موقف حجازي من المشاركة أمام الأهلي في الاجتكاع الفني الذي يسبق المباراة بساعات.

كان اتحاد جدة أعلن تعاقده مع أحمد حجازي، الأحد الماضي، قادما من  وست بروميتش لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ويحتل أهلي جدة وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط خلف الاتفاق المتصدر بفارق الأهداف، بينما يتواجد اتحاد جدة في المركز الـ 12 بنقطة وحيدة.

يذكر أن مباريات الدوري السعودي تقام بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في غياب أحمد حجازي.. ويست بروميتش يتأخر بهدف أمام ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي

خاص| أحمد حجازي على بُعد خطوة من الانتقال لاتحاد جدة السعودي

مدرب وست بروميتش يحسم موقف أحمد حجازي من الانتقال إلى الدوري السعودي

اتحاد جدة يحسم صفقة أحمد حجازي.. والتوقيع اليوم

مقابل 4 ملايين جنيه إسترليني.. أحمد حجازي يقترب من الانتقال لـ اتحاد جدة السعودي

بقى نِمر.. اتحاد جدة يعلن ضم أحمد حجازي رسميا

ترشيحاتنا

رغم استقالة بارتوميو.. ميسي يصر على الرحيل عن برشلونة

أخبار الرياضة.. أحمد موسى يقترب من الزمالك.. والكاف يبلغ الرجاء بموعد خاطئ لمباراة الأبيض

سيارة ولاد رزق 2 تغلب لامبورجيني الخارقة..تعرف على التفاصيل

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف عن أناقة فساتين ديانا كرزون

والدة مهاجم كنيسة نيس تكشف تفاصيل لأول مرة.. فيديو

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 30 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جذابة وأنيقة.. 15 صورة تكشف عن أناقة إيفانكا ترامب في عيد ميلادها

بفستان قصير.. رانيا منصور تبهر متابعيها بإطلالة على الموضة

بعد تصدرها التريند.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ميريهان حسين