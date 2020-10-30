الدوري السعودي.. أحمد حجازي يعلن جاهزيته لخوض ديربي جدة





وقال أحمد حجازي في تصريح أبرزته صحيفة " الرياضية" السعودية، أنه جاهز لخوض ديربي جدة.





وأضافت الصحيفة الرياضية، أن البرازيلي كاريلو المدير الفني لفريق اتحاد جدة، سيقرر موقف حجازي من المشاركة أمام الأهلي في الاجتكاع الفني الذي يسبق المباراة بساعات.





كان اتحاد جدة أعلن تعاقده مع أحمد حجازي، الأحد الماضي، قادما من وست بروميتش لمدة موسم على سبيل الإعارة.





ويحتل أهلي جدة وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط خلف الاتفاق المتصدر بفارق الأهداف، بينما يتواجد اتحاد جدة في المركز الـ 12 بنقطة وحيدة.





يذكر أن مباريات الدوري السعودي تقام بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

أعلن المدافع المصري أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة لمواجهة أهلي جدة، المقرر لها غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري السعودي.